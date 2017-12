#Capodanno in Primo Piano

In piazza, al cenone con familiari e amici, a casa, in montagna o in riva al mare: ovunque trascorrerete Capodanno, realizzate una foto e inviatela a Primo Piano Molise. Non dimenticate di aggiungere una breve descrizione.

Tutti gli scatti saranno pubblicati sull’edizione in edicola il 2 gennaio.

Buona fine, buon principio e che il 2018 porti al Molise e al mondo pace, prosperità e serenità.

(campobasso@primopianomolise.it o whatsapp 349.8712041).