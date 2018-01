Lotteria Italia, 50mila euro a Campobasso

Nel corso del giro per la distribuzione dei premi della Lotteria Italia, la dea bendata ha fatto anche una tappa in Molise, dove, a Campobasso, risulta venduto uno dei tagliandi vincenti (50mila euro).

La prima tappa, quella più importante, ad Anagni, in provincia di Frosinone: è stato venduto lì il biglietto che ha vinto il super premio da 5 milioni di euro.

Poi, Milano, Rosta, Pinerolo e Roma si aggiudicano il resto della “prima categoria”.

Ecco i tagliandi estratti e le relative vincite:

5 milioni di euro alla serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone);

2,5 milioni di euro serie P numero 245714 Milano;

1,5 milioni di euro alla serie D numero 034660 Rosta (Torino);

1 milione di euro alla serie P numero 462926 Pinerolo (Torino);

500mila euro alle serie D numero 243750 Roma.

L’elenco dei biglietti con premi da 50 mila euro

F 233484 Firenze

U 205349 Montese (MO)

I 465167 Roma

U 076485 Magione (PG)

R 415050 Roma

B 114774 Bagnolo Mella (BS)

I 170928 Bresso (MI)

R 089935 Altopascio (LU)

M 405207 Tivoli (RM)

A 133596 San Gennaro Vesuviano (NA)

U 064207 Fiumicino (RM)

G 084289 Corigliano Calabro (CS)

D 291950 Correggio (RE)

F 206540 Roma

T 206856 Roma

S 368547 Latina

L 436591 Desenzano (BS)

C 059259 Anagni (FR)

B 367022 Firenze

E 224798 Parma

R 491223 Roma

A 466628 Torre Annunziata (NA)

N 242819 Caronno Pertusella (VA)

I 268849 Avella (AV)

T 294994 Anzio (RM)

M 239686 Sassari

F 224885 Binasco (MI)

N 077178 Somma Lombarda (VA)

G 133761 Sorrento (NA)

G 120663 Piubega (MN)

I 324044 Jesi (AN)

G 267830 Serravalle Pistoiese (PT)

N 486646 Sestola (MO)

C 250085 Casoria (NA)

S 049055 Reggello (FI)

Q 186089 Vicenza

E 287918 Piacenza

N 028098 Bologna

A 043587 Milano

Q 375626 Gallicano nel Lazio (RM)

N 168284 Busto Arsizio (VA)

O 352360 Colleferro (RM)

E 080180 Lucera (FG)

F 201816 Campobasso

L 090599 Capena (RM)

D 398757 Monterotondo (RM)

M 260568 Codroipo (UD)

P 391773 Roma

E 208473 Casalgrande (RE)

A 058487 venduto ad Anagni

L’elenco dei biglietti con premi da 20mila euro

C 450592 Brentino Belluno (Vr)

L 296660 Milano

P 405541Verona (Vr)

G 376016 Leonessa (Ri)

D 480156 Cesana Brianza (Lc)

L 65269 Crema (Cr)

G 32392 Darfo Boario Terme (Bs)

M 353004 Cambiago (Mi)

I 226765 Chivasso (To)

L 285708 Corleone (Pa)

C 68038 Acireale (Ct)

U 378812 Parma (Pr)

E 304135 San Candido (Bz)

G 281843 Francavilla in Sinni (Pz)

I 302278 Verona

T 93269Casalecchio di Reno (Bo)

T 176641 Merate (Lc)

N 270052 Milano

E 235630 Torino di Sangro (Ch)

O 132182 Macerata

L 345970 Nogarole Rocca (Vr)

I 460723 Roma

O 7220 Bolzano Vicentino (Vi)

L 456185 Torino di Sangro (Ch)

D 283480 Mediglia (Mi)

E 280778 Enna (En)

F 196945 Valbrembo (Bg)

C 287589 Bernalda (Mt)

R 490386 Roma

R 229577 Pieve di Soligo (Tv)

T 446182 Roma

B 132826 Rottofreno (Pc)

N 98304 Pescara

B 330624 Medicina (Bo)

A 317088 Roma

F 41844 Peschiera Borromeo (Mi)

N 106521 Darfo Boario Terme (Bs)

D 186827 Zola Predosa (Bo)

U 23700 Livorno

L 404236 Roma

R 420859 Cassano Magnago (Va)

C 67492 Lamezia Terme (Cz)

N 493706 Trento

R 40506 Bagnolo San Vito (Mn)

O 239761 Basilicanova (Pr)

B 95719 Lizzanello (Le)

R 460645 Pomezia (Rm)

M 106065 Camaiore (Lu)

N 401905 Palermo

O 105036 Firenze

Q 275142 Baronissi (Sa)

N 52729 Legnago (Vr)

R 351973 Fiano Romano (Rm)

B 209318 San Giovanni Lupatoto (Vr)

P 479599 Selvino (Bg)

C 167704 Fossano (Cn)

T 440765 Montano Lucino (Co)

E 297782 Campogalliano (Mo)

F 33386 Verbania (Vb)

C 290672 Civitella d’Agliano (Vt)

B 318008 Civitavecchia (Rm)

S 254705 Roma

E 128827 Catania

G 470819 Roma

O 209095 Bolognetta (Pa)

N 137579 Busnago (Mb)

R 493579 Tarvisio (Ud)

U 240485 Milano

F 94396 Roma

F 433932 Milano

A 219149 Roma

R 111204 Misterbianco (Ct)

O 69268 Gallicano nel Lazio (Rm)

F 222770 Parma

L 48463 Trontano (Vb)

S 120835 Vadena-Pfatten (Bz)

F 128407 Biella (Bi)

A 311426 Altamura (Ba)

B 242969 Roma

D 303065 Torino

M 34700 Fiumicino (Rm)

R 343543 Teano (Ce)

C 196853 Satriano di Lucania (Pz)

G 464478 Andria (Ba)

Q 129936 Merano (Bz)

I 405447 Milano

M 217164 Bagnolo San Vito (Mn)

N 23001 Napoli

M 91297 Mottola (Ta)

S 421266 Lecce

B 99627 Brescia

R 460858 Cerea (Vr)

P 381628 Roma

L 185869 Ortona (Ch)

B 223443 Torino

A 427193 Pero (Mi)

Q 431116 Roma

M 451130 Bertinoro (Fc)

P 332869 Riccione (Rn)

N 238148 Riccione (Rn)

I 60694 Napoli

Q 110649 Napoli

Q 459771 Mola di Bari (Ba)

M 109984 Sesto San Giovanni (Mi)

M 393013 Lissone (Mb)

L 34057 Agliana (Pt)

G 263814 Bertinoro (Fc)

L 132698 Montegrotto Terme (Pd)

B 83353 Rionero in Vulture (Pz)

S 154101 Polla (Sa)

G 101314 Campagna (Sa)

P 428671 Rodano (Mi)

F 272662 Anagni (Fr)

S 190438 Pompei (Na)

Q 158989 Comiso (Rg)

D 44116 San Giovanni Valdarno (Ar)

P 186841 Napoli

O 392551 Roma

D 361432 Roma

E 161784 Tortona (Al)

R 215860 Civitella del Lago (Tr)

U 196613 Sciacca (Ag)

P 137902 Savignano sul Rubicone (Fc)

N 406384 Belpasso (Ct)

I 31952 Cesena (Fc)

N 175128 Milano

G 476737 Cagliari

D 82948 Manduria (Ta)

N 63004 Trento (Tn)

L 274097 Salerno

U 296170 Carmagnola (To)

D 43676 Roma

O 353091 Sona (Vr)

N 357882 Siena (Si)

G 495048 Roma

I 151524 Salerno (Sa)

T 391228 Milano

C 210551 Casalgrande (Re)

M 387030 Soverato (Cz)

D 33329 Sluderno (Bz)

U 165099 San Giuliano Terme (Pi)

R 419633 Roma

E 99366 L’Aquila

N 242910 Sant Elpidio a Mare (Fm)

L 17533 Santa Maria Capua Vetere (Ce)

O 59152 Pianfei (Cn)

A 249286 Milano

F 266437 Milano

F 137858 Capurso (Ba)

N 255420 Stroppiana (Vc)