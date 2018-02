Sud e Garanzia Giovani, incentivi alle assunzioni «Occasioni da cogliere»

L’Anpal ha emanato due decreti che rendono operativi il bonus assunzioni Sud e quello per le assunzioni dei Neet iscritti a Garanzia Giovani. Si applicano ai contratti firmati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.

Il bonus assunzioni Sud – riepiloga la segretaria della Uil Molise Tecla Boccardo – prevede una decontribuzione totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con tetto massimo fino a 8.060 euro, per un anno, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché al socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” e in quelle “in transizione”, tra cui il Molise, e dovrà necessariamente riguardare le assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni e lavoratori con 35 anni e oltre purché disoccupati da oltre sei mesi.

Simile la misura per l’assunzione di giovani Neet: decontribuzione totale con tetto massimo fino a 8.060 euro, per un anno, per le assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, in apprendistato professionalizzante, al socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato.

«Non sono la soluzione al problema della disoccupazione ma rappresentano una valida opportunità offerta alle aziende per proporre a giovani, e non solo, una concreta occasione di lavoro, abbandonando le formule reiterate di contratti a termine, contraddistinte da una unica certezza: la precarietà», commenta Boccardo. Che dalla politica si aspetta campagne di comunicazione perché le opportunità siano conosciute e sfruttate.