Riciclaggio, l’imprenditore bojanese torna in libertà

Era ristretto agli arresti domiciliari dallo scorso 30 gennaio, coinvolto insieme ad altri due imprenditori molisani nella maxi operazione antiriciclaggio condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Roma per conto della Dda capitolina. In tutto sono 20 le persone coinvolto nell’operazione Jolly, tra Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso e Londra. Sono accusate a vario titolo dei reati di riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Un giro di affari di 18 milioni di euro messo in piedi da due organizzazioni criminali. Ieri sera Carlo Scinocca, imprenditore bojanese titolare della ditta Miletto Trasporti Srl e dirigente della scuola calcio Virtus Bojano, è tornato in libertà. Il Riesame di Roma ha infatti accolto l’istanza presentata dai legali, Angelo e Sandro Cutone, e ha disposto l’annullamento totale della misura cautelare. Soddisfazione per la decisione del tribunale è stata espressa dagli avvocati difensori.