Asrem e prevenzione, visite gratuite per la festa della donna

L’Azienda Sanitaria regionale del Molise, attraverso i suoi servizi, in occasione della Giornata della donna dell’8 marzo, vuole promuovere le attività di prevenzione rivolte esclusivamente alle donne molisane e ai loro bisogni.

Domani mattina, dalle ore 10 alle ore 18, l’Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, garantirà prestazioni gratuite (visite ostetriche, visite ginecologiche, ecografie ostetriche, ecografie ginecologiche e cardiotocografie, quest’ultima si potrà effettuare solo fino alle 13) a tutte le donne che ne faranno richiesta. Si potrà accedere liberamente, previa prenotazione telefonica al numero 0874/409229. Inoltre sempre a Campobasso, presso il Consultorio Familiare, in via Duca D’Aosta 30/E, dalle ore 8 alle ore 18, assistenti sociali, ginecologa, infermiera, ostetrica, pediatra, psichiatra e psicologa saranno a disposizione di tutte le donne che si recheranno presso la struttura. Anche a Termoli, presso l’Uoc Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo (secondo piano), dalle ore 9 alle ore 19 di domani, sarà possibile effettuare visite ginecologiche, visite ostetriche, ecografie ostetriche, ecografie ginecologiche e pap – test. Saranno inoltre fornite informazioni sulle patologie specifiche e sui servizi offerti dall’Unità quali: accertamenti per gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio, corsi di accompagnamento alla nascita, uso del gas Protoxan per la riduzione del dolore in travaglio di parto, donazione del sangue cordonale, incentivazione all’allattamento al seno, rieducazione del pavimento pelvico pre e post-partum e in menopausa, screening oncologico ginecologico di 1° e 2° livello (compreso la servaporizzazione), diagnostica endoscopica, chirurgia laparoscopica e protesica fasciale per la cura del prolasso uterino e vescicale, cura per l’incontinenza urinaria da sforzo. Le prestazioni potranno essere prenotate chiamando al seguente numero 0875/7159383 dalle ore 11 alle ore 14. Presso il reparto di Ostetricia dell’ospedale Veneziale di Isernia (terzo piano) infine, sempre domani dalle ore 10 alle ore 13, ginecologi, ostetriche ed il personale del reparto saranno presenti per raccontare, dare informazioni e rispondere alle domande delle future mamme e di tutti i cittadini, con un aperitivo a buffet.