Amministrative, il 10 giugno si vota in 14 Comuni

Amministrative 2018, si vota il 10 giugno. Sono 594 i Comuni delle Regioni a statuto ordinario interessati. La data è stata fissata con decreto dal ministro dell’Interno Marco Minniti. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

Le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 797 Comuni italiani, dei quali 203 nelle Regioni a statuto speciale.

Il voto in Sicilia è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige gli elettori andranno alle urne rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018.

Sul totale dei Comuni si contano: 114 ‘superiori’, cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 683 ‘inferiori’; 21 capoluoghi di provincia. I consigli circoscrizionali interessati sono invece il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.

In Molise i centri che rieleggeranno il sindaco e i Consigli sono 14. Nella provincia di Campobasso le amministrazioni comunali interessate sono: Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In quella di Isernia: Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro. In 12 Comuni si arriva al voto per scadenza naturale, mentre a Campochiaro e Macchia Valfortore gli elettori andranno alle urne a seguito della morte dei sindaci (Carlone e Carozza), a Castelpizzuto attualmente c’è il commissario dopo la caduta dell’amministrazione.

Complessivamente sono 37.788 i molisani interessati: 23.881 in provincia di Campobasso, 13.996 in quella di Isernia.

I test più interessanti dal punto di vista politico, quelli di Guglionesi, Larino, Montaquila e Venafro.