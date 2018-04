Intercultural Molise: firmata l’intesa in Regione

Sottoscritto ieri mattina a Palazzo Vitale un protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Paolo di Laura Frattura, il sindaco di Castel del Giudice e monsignor Bregantini, in rappresentanza della diocesi molisane, che riguarda il progetto Intercultural Molise.

«Intercultural Molise è un altro interessante ed importante provvedimento che vede il comune di Castel Del Giudice capofila per un progetto – ha spiegato il governatore Frattura – che tende a rendere il Molise appetibile nella più vasta accezione di accessibilità universale, dunque interreligiosità ed interculturalità, ai turisti e ai pellegrini appartenenti alle diverse religioni mettendo a punto percorsi che includano storia, arte, cultura, enogastronomia».

Perno del programma è la “Scuola di alta formazione e ricerca internazionale ed interdisciplinare” che coinvolgerà professionisti, imprenditori turistici, personale di strutture turistico-ricettive, restauratori, studiosi, ricercatori, per lo sviluppo di azioni ed iniziative che rispecchino il carattere dell’accessibilità universale. Il programma prevede una serie di eventi di carattere internazionale che interesseranno i territori di tutte e quattro le diocesi.