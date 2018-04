Inseguimento sull’A14, la Polstrada recupera Tir rubato nelle Marche

La costa Adriatica si conferma come una vera e propria pista di fuga per i malviventi che razziano mezzi, da lavoro e non, lungo la dorsale, tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e finiscono con lo smantellarli in Puglia, per rivenderne spesso i pezzi e anche la merce che a volte contengono. Per fortuna, non sempre la ciambella riesce con buco e per il furfante che aveva rubato un Tir nella notte tra lunedì e martedì nelle Marche, il colpo è andato a monte. Notte movimenta sull’A14, dove gli agenti della Polizia stradale di Vasto Sud hanno recuperato l’ennesimo veicolo rubato. Il mezzo pesante era stato trafugato nelle Marche ed è stato intercettato nei pressi di Vasto. Il ladro non si è fermato all’alt ed ha proseguito la sua marcia, a quel punto ne è nato un inseguimento terminato a Termoli. Qui il malvivente, sentendosi braccato, è stato costretto ad abbandonare il tir e a fuggire a piedi nelle campagne circostanti. L’ autoarticolato è stato restituito già nella mattinata di ieri al legittimo proprietario. Quello della scorsa notte è circa il ventesimo recupero messo a segno dalla Polizia nel corso degli ultimi mesi.