Mega discarica a due passi dal Molise, il Tar respinge la sospensiva

La quinta sezione del Tar Campania ieri ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sassinoro che chiedeva la sospensione delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di un mega discarica per il trattamento di 22mila tonnellate di rifiuti all’anno. Il sito prescelto, dove la New Vision Srl si appresta a costruire l’impianto, è qualche centinaio di metri dal confine del Molise dove però – nonostante i ripetuti appelli – nessuna istituzione ha sentito l’esigenza di intervenire nel contenzioso a tutelare della Valle del Tammaro e del Parco nazionale del Matese.

«Da oggi via libera alla S.r.l. della Provincia di Napoli che potrà completare gli investimenti e avviare la mega-discarica grazie anche al silenzio istituzionale e all’indifferenza del Molise e dei Molisani» commenta con l’amaro in bocca il consigliere regionale uscente Michele Petraroia.

L’ex segretario della Cgil non si dà per vinto e richiama tutti all’unità, alla mobilitazione popolare e alle lotte avviate nel Comune di Sassinoro per cercare di tutelare il territorio e l’ambiente bloccando la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti.