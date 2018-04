Favorire lo sviluppo etico e sostenibile di tutto il territorio: nasce Tump

Si chiama ‘Tump’ (acronimo di turismo, università, medicina e paesaggio) e ha come obiettivo di promuovere e supportare lo sviluppo etico e sostenibile di tutto il territorio molisano.

È un consorzio costituito il 13 febbraio scorso dalla Fonte del Benessere Resort e Centro Mességué di Castelpetroso, dall’azienda vinicola Di Majo Norante di Campomarino, dalle Fondazioni Neuromed e Giovanni Paolo II oltre che dall’Università del Molise.

In particolare, il Consorzio esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa d’interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel rispetto di questi principi, quindi, si propone di perseguire le seguenti finalità:

favorire lo sviluppo di tutto il territorio molisano con incentivazione occupazionale per i giovani e incremento reddituale per i residenti;

promuovere la salvaguardia della salute, il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali del territorio molisano;

favorire l’incontro tra le realtà imprenditoriali operanti nei settori di riferimento del Consorzio, adoperandosi per farne nascere di nuove;

sostenere le iniziative locali atte a promuovere l’autogestione e lo sviluppo socio-economico del territorio;

progettare e realizzare programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico nell’ambito delle finalità sopra elencate.

Diverse le attività che il Consorzio ha in programma per raggiungere gli obiettivi fondanti. Tra queste, l’organizzazione e la gestione nel territorio molisano di attività turistiche d’interesse sociale e culturale, nonché di attività culturali, artistiche, oppure ricreative d’interesse sociale finalizzate alla formazione, al tirocinio e all’attività di ricerca degli studenti dell’Università del Molise nei percorsi formativi attinenti, anche attraverso la creazione di centri di gestione di servizi turistici e ricreativi; il sostegno alla formazione universitaria e post universitaria; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante la produzione di studi e progetti; ricerca e sviluppo di tecnologie innovative; la promozione e l’assistenza tecnica di iniziative imprenditoriali di enti pubblici e privati nel campo della programmazione, della pianificazione e dell’utilizzazione delle risorse ambientali anche tramite coordinamento; l’elaborazione di studi e di valutazioni per la corretta alimentazione; l’educazione, l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale nell’ambito delle discipline agroalimentari, della salute, del benessere e del turismo; interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio molisano.

L’obiettivo strategico del Consorzio – in sintesi – è di andare a incidere direttamente sulla vita dei cittadini, attuando progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione di nuovi servizi per la promozione sociale, implementando per esempio buone prassi ed esperienze significative già avviate sul territorio regionale o nazionale.

‘Tump’ è iscritto nei registri della Camera di Commercio nella specifica sezione delle imprese sociali. Le imprese sociali sono organizzazioni private che svolgono attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e destinano i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle proprie attività.

Il consiglio di amministrazione è composto Luigi Di Majo Norante (nominato presidente), Antonio D’Aimmo, Angelo Presenza, Mario Pietracupa e Sabrina Ricci.