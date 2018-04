Non ti amo da morire, il logo dell’iniziativa promossa dalla Confcommercio Molise sarà utilizzato nelle campagne nazionali

Il marchio della campagna contro la violenza di genere “Non ti amo da morire” promosso da Confcommercio Molise, nell’ambito del protocollo sottoscritto da associazioni impegnate sul tema, sindacati e dal mondo del volontariato, sarà adottato nella comunicazione delle iniziative promosse a livello nazionale dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio – Imprese per l’Italia, organizzazione rappresentativa delle imprenditrici del commercio, dei servizi, del turismo e delle piccole e medie imprese associate al sistema Confcommercio, guidato dalla presidente Patrizia Di Dio.

«La notizia ci riempie di soddisfazione – le parole del direttore di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia – siamo convinti del ruolo sociale, prima ancora che economico, degli imprenditori. Dove si costruiscono relazioni, collaborazioni, partnership che siano in grado di rispondere in maniera efficace e convincente ai bisogni, latenti, emergenti o diffusi della cittadinanza, si vive meglio».

Il Gruppo Terziario Donna è impegnato fin dall’inizio del suo operato nell’adozione di iniziative volte al conseguimento dell’equilibrio di genere e la tutela della effettiva realizzazione della parità democratica fra uomini e donne, realizzando ogni anno iniziative importanti volte al raggiungimento della democrazia paritaria, ovvero di una società fondata sui valori di equità, diversità, merito e competenza, in cui uomini e donne siano in equilibrio e sappiano generare ricchezza e benefici per la comunità in cui vivono.

Il “debutto” del marchio è previsto il prossimo 30 maggio a Roma nel Forum annuale “Donne motore della ripresa”, iniziativa che insieme ad altri obiettivi serve a valorizzare il lavoro delle donne e la loro indipendenza economica, principale baluardo anti violenza di cui le donne devono dotarsi.