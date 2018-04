Elezioni regionali 2018, l’affluenza alle urne

Il fatidico giorno delle elezioni regionali 2018 è arrivato. I cittadini oggi sono chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione Molise e i venti consiglieri di Palazzo D’Aimmo. Urne aperte da stamattina alle 7 fino a stasera alle ore 23. Secondo le prime rilevazione dell’affluenza alle urne alle ore 12 i votanti sono stati 50.247 pari al 15,17% . Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71% degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno. A Campobasso ha votato il 20,59% della popolazione, ad Isernia il 17,65%. Tutti i dati relativi all’affluenza, comune per comune, sono disponibili sul sito internet istituzionale dedicato alle regionali: elezioni.regione.molise.it.

Ecco l’affluenza alle 19 e alle 23