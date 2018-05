Caos Carrese, il sindaco di San Martino in Pensilis si dimette

Dopo i disordini di ieri a San Martino in Pensilis arriva questa mattina, martedì 1 maggio, la notizia delle dimissioni del primo cittadino Massimo Caravatta. Ieri il sindaco aveva parlato di un vero e proprio sopruso ai danni della popolazione, della sua storia e della sua fede dopo che la partenza dei Carri era stata bloccata. Oggi la nota ufficiale indirizzata al presidente del Consiglio comunale Pasquale Mangiarape, al segretario Nicola Ricciuti e al prefetto di Campobasso: “Con la serenità e la coscienza di chi si è speso senza risparmiare energia e fatica a difesa della comunità di San Martino in Pensilis, del suo territorio e della sua cultura, io sottoscritto Caravatta Massimo comunico a lei presidente del Consiglio comunale le mie dimissioni da sindaco del Comune di San Martino in Pensilis secondo la procedura di cui all’articolo 53, comma 3 del T.U.E.L.. Ringrazio i tanti che mi hanno sostenuto, la mia maggioranza, gli assessori, i dipendenti comunali che hanno reso possibile la realizzazione del programma politico ed amministrativo lavorando con abnegazione e spirito di appartenenza e tutti i cittadini che mi hanno rappresentato la loro vicinanza. Vorrà questa Prefettura tutelare le radici di un popolo, che fiero e nel rispetto delle norme ha sempre, nel corso dei secoli, portato avanti le proprie tradizioni e la propria identità”.