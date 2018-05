Montenero di Bisaccia, bagno di folla per Sara Di Vaira e Max Morra di Ballando con le stelle

Un vero bagno di folla ieri mattina a Montenero di Bisaccia per una figliola dalle origini monteneresi, la maestra di ballo Sara Di Vaira, ormai presenza fissa da anni nel cast di Ballando con le Stelle. Ogni anno un nuovo partner stellato da avviare al ballo di coppia e con cui tentare la scalata sino alla vittoria finale, solo sfiorata in alcune circostanze con medaglie d’argento. Seguiamo Sara da due anni, grazie all’attenzione che ha dedicato la cugina da Montenero di Bisaccia Anna Maria Amoroso, e questa mattina, insieme a Massimiliano Morra, l’attore di fiction partenopeo con cui è stata abbinata da Milly Carlucci, ha presenziato proprio a Montenero, per filmare una clip che verrà trasmessa dopodomani, nella penultima puntata dello spettacolo di Rai Uno, giunto in semifinale. Purtroppo, il meteo non ha consentito di svolgere il programma originario, ossia le scene e il ballo in piazza; a causa della pioggia battente tutti rifugiati nella sala del teatro comunale, ma anche lì l’entusiasmo non è sceso affatto. Come ci racconta, la stessa Sara. «Abbiamo avuto una accoglienza straordinaria, tantissima la gente presente e siamo riusciti a fare le foto con tutti, ma abbiamo anche voluto fare campagna elettorale, perché da sabato il televoto conta ancora di più e vista la storia della nostra partecipazione, si è rivelata la nostra forza. Per questo abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore, perché delle 8 coppie in gara sabato, due saranno eliminate». Insomma, rush finale a Ballando con le stelle, con la richiesta di mobilitare il televoto a tutti i molisani. Fin qui sono state eliminate 5 coppie e Sara e Max hanno prevalso nello spareggio thrilling di sabato scorso, grazie proprio al sostegno del pubblico, che ha bilanciato quell’approccio ostico e a volte ostativo della giuria. Ad accogliere Sara e Massimiliano, oltre i familiari della maestra di ballo che risiede in Toscana, l’organizzatore della manifestazione in loco Teresio Di Pietro e l’intera amministrazione comunale, tranne il sindaco Nicola Travaglini, poi salutato in forma privata. Spazio non solo per selfie e riprese, ma anche per degustare prodotti tipici di Montenero, spot promozionale della località cerniera tra Abruzzo e Molise, e per fare una quadriglia con le donne dell’associazione “Mimosa”.