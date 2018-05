La finta estate è finita, piogge e temporali fino a domenica

Si chiude la breve parentesi d’estate che ha caratterizzato il meteo in Molise negli ultimi giorni. Tornano infatti bruschi temporali e piogge su tutto il territorio con un netto abbassamento delle temperature. La Protezione civile nella giornata di ieri ha infatti diramato l’allerta meteo gialla , prevedendo per le successive 24-36 ore, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti orientali. Mareggiate lungo la costa.

Lo conferma anche l’esperto Francesco Nucera che spiega: «La circolazione di bassa pressione che si è formata sul Mediterraneo ha ora raggiunto il suo apice. Essa tenderà ad allentare lentamente la sua presa ma continuerà ad insistere fino al weekend determinando acquazzoni qua e là ed anche qualche temporalesco».

Acquazzoni fino al weekend. «Rovesci e temporali localmente intensi non hanno risparmiato Sardegna, Sicilia, Campania e le adriatiche, specie Abruzzo, Molise, Puglia. La perturbazione che si arcua attorno al minimo di bassa pressione sul Tirreno continuerà ad insistere per qualche giorno sebbene tenderà pian piano a perdere energia. Il tempo dunque sarà ancora instabile fino al weekend con acquazzoni irregolari ed anche qualche temporale un po’ su gran parte delle nostre regioni.

I fenomeni seppur meno intensi tenderanno sempre più a concentrarsi sulle zone interne e montuose. Ci saranno anche molti spazi soleggiati, più ampi e frequenti domenica ed in particolare lungo le coste. Il tutto sarà accompagnato ancora da venti sostenuti ciclonici e da mari agitati. Le temperature, di per sé già scese, caleranno ulteriormente nella giornata di oggi portandosi nella media tipica del periodo o di poco sotto».

Temperature in aumento da domenica. «Con l’avvio della nuova settimana le temperature torneranno ad aumentare ad iniziare dalle regioni settentrionali per via dell’anticiclone che inizierà a rafforzarsi sul Centro Nord Europa. L’alta pressione non offrirà una protezione totale tanto che ancora le nostre regioni del Centro Sud saranno alle prese con una moderata instabilità primaverile con qualche fenomeno irregolare che sarà più probabile sui rilievi durante le ore centrali del giorno» concludono da 3bmeteo.com.

Fulmine colpisce un albero, Vigili del fuoco in azione a Pozzilli

Incredulità e tanta paura tra i cittadini di Pozzilli. Un fulmine ha colpito un albero a pochi metri dell’ingresso del cimitero. Le fiamme hanno avvolto l’albero ma l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

La squadra dei pompieri proveniente dal distaccamento di Venafro ha lavorato sotto la pioggia battente. Alla fine tutto è stato riportato alla normalità.

Il maltempo ha imperversato ieri nel tardo pomeriggio in tutta la zona del venafrano provocando anche problemi alla viabilità.

Allerta tra le forze dell’ordine pronte ad intervenire per le emergenze.

Situazione critica anche nel cantiere del ponte del Rava per via della copiosa pioggia.

M.F.