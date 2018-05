Tradizione rinnovata, così i negozi sono al passo col web

Innovazione è la parola chiave. In genere, per le imprese.

E anche per quelle del commercio, per i negozi che non vogliono soccombere per via della concorrenza online.

Una sfida imponente che Confcommercio accetta restando accanto agli associati con forme, anche in questo caso, nuove.

Lunedì mattina a Campobasso, nella Sala Falcione della Camera di commercio, il focus sul tema “Migliorare il presente, inventare il futuro: la sfida del cambiamento”. Tra gli ospiti del presidente di Confcommercio Molise Paolo Spina, ci sarà Renato Borghi, presidente della Federazione Moda Italia (oltre che vicepresidente nazionale di Confcommercio). Borghi sarà ospite d’onore della Confcommercio anche domenica sera nell’evento che premierà i “Maestri del lavoro” (dalle 19.30 al Centrum Palace).

L’incontro di lunedì in programma dalle 10 metterà al centro della discussione gli incalzanti cambiamenti del mercato – dalla produzione, alla distribuzione, al consumo – che implicano un nuovo modo di gestire i processi aziendali e le relazioni con partner e clienti.

Oggi, ogni azienda si trova a dover affrontare un ripensamento dei propri comportamenti nell’ottica di una realtà di mercati sempre più interconnessi attraverso i canali e le tecnologie digitali. Non si può più evitare di adeguarsi a questi ineluttabili mutamenti. Se operatori e consumatori sono pronti e propensi a farlo, Confcommercio lo verificherà analizzando lo stato di salute delle gioiellerie e dei fashion store e cercando di capire se rappresentano ancora un punto di riferimento per l’acquisto di preziosi, di capi di abbigliamento e di accessori moda.

Al dibattito interverranno Paolo Spina, Renato Borghi, Irene Tartaglia (direttore di Confcommercio Molise), Massimo Torti (segretario generale Federazione Moda Italia) e Steven Tranquilli (direttore Federpreziosi Confcommercio).

Durante la mattinata sarà presentata anche la guida “Il negozio nell’era di internet”, della collana ‘Le Bussole’ di Confcommercio. Su cosa può puntare la ‘bottega’ fisica che l’online non ha? Il rapporto personale col cliente, la competenza, il servizio e la presenza sul territorio. Caratteristiche che un efficace uso di internet e dei social può solo valorizzare.

La guida, intanto, approfondisce, le principali tendenze relative a internet, gli utilizzi di questo nuovo, potentissimo mezzo da parte dei consumatori, le varie forme di commercio elettronico e i loro sviluppi. Ci sono poi suggerimenti

per sfruttare al massimo i punti di forza di un negozio fisico: dalla scelta dell’assortimento e della relazione coi fornitori, all’esposizione della merce e alla cura del layout del negozio, alla conoscenza e personalizzazione del prodotto e offerta di servizi aggiuntivi, alla creazione di communities di clienti che condividono la stessa passione. Non mancano strategie per giocare la propria partita anche sul web.

Il focus di lunedì mattina è sui negozi di gioielli e di moda. Due settori in cui coniugare tradizione e innovazione può rivelarsi vincente. Tra le altre chicche che Confcommercio offrirà alla platea, un approfondimento sul tombolo. Il caratteristico merletto della cultura molisana può diventare un originale sbocco lavorativo. È stato, per esempio, studiato da Gucci. Ragione in più per scommettere sulle proprie radici innovando.