Amministrative 2018, 14 Comuni al voto

Alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle liste dei 14 comuni molisani che torneranno alle urne il prossimo 10 giugno in vista delle elezioni Amministrative 2018. Si tratta della terza tornata elettorale in meno di tre mesi dopo le Politiche del 4 marzo e le Regionali del 22 aprile. Si vota in 10 comuni della provincia di Campobasso ossia Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo e in 4 della provincia di Isernia: Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro.

Nei comuni interessati il sistema elettorale in vigore è il maggioritario a turno unico. Non è previsto il ricorso al ballottaggio come per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti. Si vota il 10 giugno dalle ore 7 fino alle 23.

La sfida più attesa è quella tra i due Comuni maggiori: Larino, dove il sindaco uscente è Vincenzo Notarangelo e Venafro con il primo cittadino uscente Antonio Sorbo.

Tre i comuni che andranno alle elezioni anticipate, Campochiaro, Macchia Valfortore (a causa della prematura scomparsa di entrambi i sindaci) e Castelpizzuto.

A Vinchiaturo due le liste presentate, quella di “Libertà è Partecipazione” con il sindaco uscente Luigi Valente e “Amiamo Vinchiaturo” di Bernardino Primiani.

Ad Oratino il match elettorale è tra il primo cittadino uscente Luca Fatica con la lista “Obiettivo Comune”, l’ex sindaco Orlando Iannotti con la lista “E Oratino” e Roberto De Socio “Riscriviamo Oratino”.

A Campochiaro le liste presentate sono 8 di cui 5 composte perlopiù da guardie carcerarie per i quali è previsto un mese di congedo retribuito per la campagna elettorale. Delle tre certe una è “Futuro è tradizione”, lista guidata da Simona Valente, moglie dell’ex sindaco Antonio Carlone prematuramente scomparso 4 mesi fa e altre due liste guidate da Doroty Albanese e Nicola Capparelli. Il voto anticipato di Macchia Valfortore vede invece i candidati Vincenzo Pepe, Gianfranco Paolucci, Rocco Vizzacaro, Antonio Catenaccio e Gianfranco Spidigliozzi.