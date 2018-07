Console Usa e prefetto a confronto, focus sull’accoglienza migranti

Il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico ha incontrato giovedì 19 il console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Mary Ellen Countryman.

Le due rappresentanti istituzionali si sono confrontate sui temi legati all’immigrazione e al nuovo impulso conferito all’attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale mediante l’assegnazione nella sede di Campobasso di quattro funzionari istruttori neoassunti.

In seguito, il prefetto ha illustrato i principali aspetti del sistema di accoglienza molisano sottolineando che alla gestione del fenomeno partecipano in sinergia tutti gli enti della rete istituzionale, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuno.

La console, per parte sua. ha espresso particolare apprezzamento per il lavoro svolto dalla Prefettura e per le relazioni di leale cooperazione instaurate anche con il nuovo governo regionale e ha inoltre dimostrato interesse per le notevoli potenzialità di sviluppo che la regione vanta, soprattutto per il ricco patrimonio storico, architettonico e culturale, per le bellezze paesaggistiche e per le antiche tradizioni enogastronomiche che si è riservata di conoscere più approfonditamente anche al fine di contribuire alla loro valorizzazione.

Countryman, nella sua visita in Molise, è stata ricevuta anche dal governatore Donato Toma con cui ha ragionato di come rinsaldare i rapporti fra la XX Regione e gli Usa.