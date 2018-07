Settimana rovente grazie all’anticiclone nordafricano

L’estate entra nel vivo anche in Molise. L’ondata di caldo africano infatti darà il meglio di sé nelle prossime ore con sole e temperature oltre i 30 gradi.

A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo che spiega: «Aria calda subtropicale collegata all’anticiclone nordafricano in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, causerà con ormai alta probabilità, la più forte e duratura ondata di calore dell’Estate 2018 su buona parte del Paese. L’anticiclone africano determinerà una settimana ‘rovente’, in particolare al Centronord dove sono attesi i valori più elevati: punte di 36-39°C sono infatti previste sulla bassa Valpadana lungo il Po e su Toscana, Umbria, Lazio, localmente fino a 40°C sulle aree interne della Sardegna. Molto caldo anche in montagna, specie sulle Alpi dove si potranno raggiungere se non superare i 30°C a 1000 metri e con la quota dello zero termico fino a 4500 metri. Qualche grado in meno invece al Sud, ma con clima comunque pienamente estivo e massime oltre i 30-32°C. Lungo le coste, specie del medio-basso versante adriatico, le brezze marine riusciranno in parte a contenere le temperature, seppur con alti tassi di umidità che favoriranno un clima decisamente afoso e dunque con temperature percepite superiori a quelle reali».

Afa alle stelle dunque e diverse le città da ‘bollino rosso’ tra le quali spunta anche Campobasso.

«Come detto, lungo le coste l’afa si farà sentire, così come sulle aree urbane della Valpadana e sulle regioni tirreniche – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – con temperature percepite che potranno raggiungere localmente i 40°C. Tra le città più roventi dell’intera settimana segnaliamo Campobasso, Torino, Milano, Alessandria, Brescia, Verona, Rovigo, Bolzano, Pordenone, Ferrara, Mantova, Cremona, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Roma, Frosinone, Nuoro».

Attenzione però a locali ed improvvisi temporali di calore: «Anche se il sole sarà dominante su buona parte della Penisola, non mancherà però qualche improvviso temporale di calore in formazione su interne di Molise, Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e sulle Alpi, qui a carattere più diffuso domani e localmente di forte intensità».

Ma quanto durerà questa ondata di caldo?

«Per tutta la settimana, ma molto probabilmente per gran parte della prima decade di agosto» concludono da 3bmeteo.com.