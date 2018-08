Sempre più “divo tv”, Joe Bavota su RaiUno

Non vi sono più dubbi! E’ ormai acclarato che quando le tv nazionali cercano un interprete di Elvis Presley, chiamano, senza alcun dubbio, soltanto Joe Bavota, unico riferimento incontrastato in Italia. Pochi giorni fa, Joe Bavota, insieme al suo fido collaboratore e musicista Salvatore Langiano, si sono infatti recati negli studi Rai di Roma per registrare una puntata della trasmissione “Il Caffè di Rai Uno” in cui si sono anche esibiti. La puntata in oggetto andrà in onda l’8 settembre del 2018. La puntata era completamente dedicata agli Stati Uniti e, per parlare della musica americana, non potevano non partire dall’icona incontrastata, dal Re del Rock&Roll Elvis Presley, il cui mito è ancora vivo in tutto il mondo ed in Italia è ben rappresentato da Joe Bavota. Ormai gli inviti che Joe Bavota riceve dalle TV nazionali per interpretare Elvis non sono sporadici, al contrario diventano sempre più numerosi. Nel 2004 fu ospite ad “Avanti un Altro”; nel 2015 a Rai2; nel2016 a “Caduta Libera”; nel 2017 è stato attore nella fiction “A Un Passo dal Cielo”; nel 2018 con due apparizioni televisive, prima con Antonino Cannavacciuolo in “O mare mio” e adesso in Rai con “Il Caffè di RaiUno”. La trasmissione “O Mare Mio” andrà in onda per ben due anni in replica su varie reti nazionali come Cielo; Dmax, 8. Le registrazioni ebbero luogo proprio a Termoli e non appena la casa di produzione Endemol lo comunicherà Joe spiegherà ai suoi fan quando lo potranno vedere. In Rai, questa volta, a differenza del 2015 in cui ha partecipato ad una rubrica televisiva su Rai2, sarà sulla rete ammiraglia Rai Uno con il Professor Broccoli, Massarini e Nocerino. A Roma si è incontrato anche con l’amica e cantante Tiziana Rivale con la quale c’è un ambizioso progetto in cantiere di cui adesso non può rivelare i dettagli. Tutto questo successo in TV non fa dimenticare a Joe Bavota la tournée che prosegue con numerose tappe e soprattutto non fa dimenticare a Joe il suo Molise da dove tutto è partito. Ha da poco realizzato un concerto a Jelsi entrando con la sua mitica limousine personale che utilizza per gli spostamenti con la sua band. Prossimamente ci saranno tappe a Pieve di Cento; Perugia; Massa Carrara, Napoli; un mega concerto a San Martino in Pensilis di cui verrà comunicata la data ufficiale oltre ad un altro importante concerto a il 16 agosto in occasione dell’anniversario dalla morte del mito americano. In autunno non mancheranno tappe anche in Europa ma tutte le date aggiornate dei concerti saranno consultabili nelle pagine social di Joe e la sua band! Tanti apprezzamenti, commozione e attestati di stima in Rai dove Joe ha potuto manifestare la sua bravura e la sua passione per Elvis Presley con le note di “Always on my mind” ed altri brani che hanno emozionato tutti così come si commuove ance il pubblico durante i concerti. Joe Bavota è la prova che si può inseguire una passione anche partendo dal piccolo Molise e la sua scalata, prima con piccoli concerti nei paesini, poi pian piano nel resto d’Italia, adesso in Europa e perfino con molte ospitate televisive ne sono la prova tangibile!