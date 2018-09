Incontro tra eccellenze, Fondazione e ModaImpresa siglano un accordo

Due realtà molisane si sono incontrate: la Fondazione Giovanni Paolo II e ModaImpresa hanno creato una sinergia. L’obiettivo è quello di promuovere la salute dei dipendenti sul posto di lavoro attraverso attente politiche di prevenzione che è «la parola chiave», ha affermato Mario Zappia, direttore generale della Fondazione.

«La Fondazione investe in Molise – ha dichiarato Zappia – con iniziative sanitarie (collaborazione con il policlinico Gemelli di Roma e la costituzione del poliambulatorio a Termoli) e sociali. In questo progetto siamo accanto a ModaImpresa, una delle azienda più innovative della regione. Hanno voluto disegnare in modo personalizzato le divise del personale front office, saranno pronte per dicembre. È un modo per valorizzare le cose belle del territorio, è un incontro tra realtà molisane che vogliono dare una bella immagine del Molise».

L’iniziativa rientra in un progetto di welfare aziendale, «oltre al business – ha commentato Romolo D’Orazio, amministratore delegato di ModaImpresa -, ci teniamo anche al benessere dei lavoratori che si ripercuote positivamente sul clima generale dell’impresa e motiva i dipendenti. Le nostre sarte hanno già a disposizione aria condizionata, musica di sottofondo e caffè gratuito, ma il loro benessere è imprescindibile.

Faremo – ha proseguito D’Orazio – degli interventi in azienda per spiegare quali siano gli screening a disposizione. Questo progetto è come un “premio” per i dipendenti perché le visite specialistiche spesso o per pigrizia o per paura non si fanno, anche a causa del costo più elevato rispetto a quelle normali.

Con questo accordo – ha concluso – si stanno unendo due eccellenze: da una parte delle prestazioni sanitarie di altissimo livello e dall’altra degli abiti sartoriali sempre di elevata manifattura. Studieremo delle divise apposite per la Fondazione e con creatività metteremo in risalto il personale».

Qui è il caso di dire che l’abito fa il monaco, oltre alle competenze e alla professionalità anche l’accoglienza è un fattore importante.

