Franco Gabrielli torna a Campobasso per inaugurare il gruppo sportivo Fiamme oro-specialità lotta

Questa mattina, alle ore 11, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, farà visita alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso.

Dopo una breve cerimonia di accoglienza da parte del direttore dell’Istituto, Valeria Moffa, nei pressi della targa commemorativa dedicata alla Medaglia d’Oro al valor civile Giulio Rivera, il prefetto Gabrielli raggiungerà l’aula magna della Scuola per un incontro con i 175 allievi frequentatori del 10° Corso per vice ispettori della Polizia di Stato, attualmente in svolgimento.

Successivamente, dalle ore 12, presso la palestra dell’Istituto, avrà luogo – alla presenza delle massime autorità cittadine – la cerimonia di inaugurazione della Sezione Giovanile di Campobasso del Gruppo Fiamme Oro-Specialità Lotta, con interventi del direttore della Scuola Allievi Agenti, del presidente dei gruppi sportivi Fiamme Oro Francesco Montini e del capo della Polizia. A seguire vi sarà un’esibizione delle squadre di lottatori delle Fiamme Oro di Caserta e Roma.

Le Fiamme Oro sono il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Nel corso degli anni sì è distinto per aver avuto tra le sue fila grandi campioni che hanno dato lustro sia all’Italia, che alla Polizia, che alle stesse Fiamme Oro.

Ora viene istituita una sezione giovanile delle Fiamme Oro a Campobasso che darà la possibilità ai giovani della cittadina molisana di potersi avvicinare allo sport frequentando impianti interni alle strutture della Polizia, perseguendo in tal modo quelli che sono i valori propri dell’Istituzione, quali il rispetto delle regole, la vicinanza e la prossimità.