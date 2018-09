Sara Affi Fella inganna la regina della tv Maria De Filippi: gogna social e mediatica per la modella sestolese

Ha assunto suo malgrado proporzioni nazionali (ed internazionali) il caso Sara Affi Fella. La giovane sestolese che negli ultimi anni è riuscita a sfondare nel mondo della tv dei tronisti e degli influencer, da un paio di giorni è caduta dalle… stelle.

La 22enne è stata infatti accusata di aver tradito lo spirito della popolare trasmissione televisiva di Canale 5 “Uomini e Donne”. Quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi la modella era ancora fidanzata con il calciatore campano in forza al Venafro Nicola Panico.

Ovviamente, la storia “parallela” è stata tenuta nascosta agli autori della trasmissione e del milione di follower che seguiva Sara Affi Fella sui social. Quegli stessi social che si sono ora ribellati al “tradimento” scaricando ed insultando anche pesantemente la giovane sestolese.

Galeotta è stata la “paparazzata” con il giocatore del Torino Vittorio Parigini: chi ha segnalato che ai tempi di “Uomini e Donna” Sara era ancora impegnata con Nicola Panico evidentemente non ha mandato giù le foto della 22enne con il calciatore granata ed ha spifferato messaggi e registrazioni audio a Canale 5.

La popolare trasmissione ha così deciso di divulgare quanto accaduto. L’indomani è stato un susseguirsi di reazioni, con tanto di quotidiani nazionali ad occuparsi della vicenda (Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Messaggero, ecc).

La pioggia di critiche – per lo più irripetibili insulti – piovuta sulla testa della 22enne le ha consigliato di chiudere le pagine social ufficiali. In particolare, su Instagram Sara Affi Fella da 1,1 milioni di follower era repentinamente scesa a 800mila circa. Una caduta vorticosa, senza precedenti. Scoppiato lo scandalo, la modella è stata subito scaricata dall’Agenzia e da numerosi sponsor. Persino Garnier e Fructis – solo per citarne alcuni – che le avevano commissionato lavori di portata internazionale hanno fatto sapere con una nota ufficiale che stanno valutando il da farsi.

Sara era ormai diventata una star dei social. Ma l’inganno ai danni di Maria De Filippi è costato carissimo, nonostante le scuse offerte ai propri followers prima che la valanga la travolgesse.