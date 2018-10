Settimana nazionale della dislessia, le iniziative dell’Aid

È partita ieri e proseguirà fino al 7 ottobre la Settimana nazionale della Dislessia. L’Associazione italiana dislessia ha organizzato la 3° edizione, in concomitanza a livello europeo, con la European dyslexia awareness week.

L’iniziativa, dopo il successo delle scorse edizioni, prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici.

Filo conduttore della manifestazione di quest’anno sarà la sinergia di due elementi fondamentali nella visione dell’associazione: il potenziale e la collaborazione. Le persone con Dsa possono riuscire ad esprimere e valorizzare il proprio potenziale, grazie alla cooperazione delle persone che li circondano (genitori, docenti, specialisti o datori di lavoro), attraverso diverse strategie d’apprendimento o metodologie di lavoro.

Tre le tappe molisane della manifestazione: dopo l’appuntamento a Termoli in programma giovedì 4 ottobre e a Isernia venerdì 5 ottobre, domenica sarà il turno del capoluogo.

Dalle ore 10 fino alle ore 18, infatti, si terrà la “Giornata di sensibilizzazione sul tema dei Dsa” presso il Centro Commerciale “Centro del Molise” (Pianeta), in contrada Colle delle Api 20.

Nel corso della giornata è previsto un servizio di consulenza gratuito sul tema dei Dsa al quale potranno accedere famiglie, insegnati e studenti per chiedere informazioni sui Dsa e chiarimenti in merito a diagnosi, PDP e argomenti inerenti. Ai partecipanti verrà inoltre rilasciato materiale informativo.

Saranno presenti all’incontro Donatella Palmieri, logopedista e presidente della sezione Aid di Campobasso, Piera Giuliano, psicologa scolastica e Carmelina Salvatore, avvocato. L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento. Per effettuare una donazione e per sostenere le attività dell’Aid bisogna cliccare su: http://aiditalia.org/it/sostienici.

Tutte le donazioni a favore di Aid sono fiscalmente deducibili o detraibili.