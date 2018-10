Premi Inail più bassi, Confcommercio spiega come

Confcommercio Molise, insieme a Casartigiani e Eco Training, ha messo in campo l’iniziativa “Porta a casa un premio” rivolta a tutti gli associati per approfittare di un’occasione per ottenere un risparmio dei costi aziendali.

L’Inail ha pubblicato, infatti, le nuove regole per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa da parte delle aziende che hanno applicato nel 2018 misure volte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelle obbligatorie (dlgs 81/2018 e smi). Dunque, le aziende hanno la possibilità di pagare un premio assicurativo ridotto fino al 28%.

Gli interventi previsti per la riduzione dei costi sono molteplici. Molti toccano problematiche intimamente legate al benessere come, ad esempio, quelle per la prevenzione dei problemi osteoarticolare e muscolare o quelle sulla prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o tumori nei lavoratori o ancora sulla prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o dell’abuso di alcol. Altri sono interventi più tecnici e innovativi: la prevenzione degli incidenti stradali (che sono in crescita) o interventi specifici per la formazione.

La documentazione da presentare va allegata all’atto della domanda insieme al modello OT24/2019 e scade il 28 febbraio 2019. Tutti gli interventi, però, devono essere realizzati entro il 2018.

Il modello che elenca le attività che contribuiscono a ottenere i 100 punti necessari per beneficiare della riduzione del premio Inail è composto da 33 pagine, quindi le aziende hanno molte possibilità di beneficiare della riduzione.

La Confcommercio in particolare organizza degli incontri di aggiornamento in cui viene spiegato come risparmiare sull’assicurazione obbligatoria Inail.



A Campobasso si terrà un seminario, domani, 11 ottobre, dalle ore 15 alle 18, presso la sede di Confcommercio in contrada Colle delle Api, mentre a Isernia il 17 ottobre sempre dalle ore 15 alle 18, presso la sede della Cciaa del Molise in via Risorgimento, 13.

Verrà, inoltre, rilasciato un credito formativo ai datori di lavoro presenti, valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei datori di lavoro che sono Rspp come previsto dal dlgs 81/08.

Per aderire bisogna compilare la scheda di partecipazione e inviarla alla seguente mail: molise@confcommercio.it oppure chiamare al numero: 0874.6891.