“Le strade della sostenibilità”, Colacem e Colabeton presenti al Saie di Bologna

Colacem e Colabeton sono presenti al Saie 2018, che si svolgerà a Bologna da domani fino al 20 ottobre, presso il Padiglione 26 (stand A16).

Lo stand Colacem-Colabeton è dedicato alle “strade della sostenibilità”. Da una parte la vision sostenibile che anima le aziende, tesa a mantenere in equilibrio tra loro, nel tempo, le ragioni dell’economia, della società e dell’ambiente. Dall’altra, i visitatori potranno testare l’efficacia dei nuovi calcestruzzi fotoluminescenti in una galleria che simula un parco cittadino notturno, appositamente installata nello stand. I calcestruzzi fotoluminescenti brightDrain e brightStone sono stati premiati come i più innovativi in numerosi workshop di rilevanza nazionale.

Le “strade della sostenibilità” non possono prescindere da dialogo e condivisione. Per questo nello stand Colacem-Colabeton sono presenti opere d’arte di studenti e artisti di diverse città italiane che con creatività e capacità realizzativa hanno raffigurato la propria idea di sostenibilità. Sono le voci delle nuove generazioni, le stesse che presto avranno la responsabilità di pensare, progettare, costruire, riqualificare le città di domani.

Gli Istituti coinvolti sono: I.S.I.S. di Arezzo “Buonarroti-Fossombroni”, Liceo Artistico di Deruta “Alpinolo Magnini”, Liceo Artistico di Gubbio “Giuseppe Mazzatinti, Liceo Artistico di Perugia “Bernardino di Betto”, I.S.I.S. di Vairano “Guglielmo Marconi” e l’artista Oscar Turri con la collaborazione di alcuni studenti di Caravate.