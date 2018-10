L’Asrem al fianco dei dializzati: garantito il trasporto pubblico

Trasporto dializzati, arriva la rassicurazione dell’Asrem. Il servizio non sarà disattivato il primo novembre, come aveva annunciato la cooperativa che se ne occupa da tempo, ma proseguirà, così come da contratto, fino al 31 dicembre. L’azienda sanitaria però sta lavorando per fare in modo che nessun paziente resti senza un mezzo pubblico a disposizione nemmeno per il prossimo anno. A comunicarlo è stato Lucio De Bernardo, direttore del distretto numero 3 Isernia, ovvero l’organismo dell’Asrem che ha competenza su tutta la provincia pentra.

Nelle ultime ore è stata trovata una sintesi con la cooperativa che, con una nota ufficiale, aveva spiegato che dal primo novembre non avrebbe più provveduto al servizio e poi, nel periodo che intercorre da ora alla scadenza dell’intesa, ovvero a fine anno, le parti valuteranno il da farsi.

Intanto i 15 pazienti che periodicamente nell’arco della settimana si recano al Veneziale per sottoporsi a trattamento dialitico, possono tirare un sospiro di sollievo. Alcuni di loro avevano denunciato una situazione critica, che avrebbe messo ancora più a dura prova la loro salute. Non tutti infatti dispongono di mezzi o di aiuti utili a raggiungere il presidio sanitario autonomamente, quindi l’assenza del servizio pubblico avrebbe determinato grossi disagi.

Il direttore De Bernardo ha quindi voluto rassicurare tutti personalmente, infatti nelle scorse ore l’Asrem ha provveduto a comunicare agli utenti che il trasporto verrà garantito.

VC