Il raviolone scapolese approda a “La prova del cuoco”

Domani, venerdì 26 ottobre, la quinta puntata della settimana numero sette de “La prova del cuoco”: si inizierà parlando di castagne, con la ricetta della chef Diego Bongiovanni da Asti che preparerà dei gustosissimi malfatti di zucca e castagne al ragù di verdure.

Con lui, l’agronomo Augusto Tocci da Arezzo e il nutrizionista Luca Di Russo da Roma, sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo frutto.

Nel “duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef Vincenzo Lebano da Napoli e lo chef Gregory Nalone da Venezia si sfideranno nella rivisitazione di un celebre piatto della tradizione veneziana: le sarde in saore.

Per il “piatto d’autore”, lo chef romano Marco Bottega preparerà un piatto raffinato e dal gusto delicato: pappardelle ai funghi porcini e noci.

Spazio anche alla creatività del maestro pizzaiolo romano Marco Rufini, che realizzerà una ghiotta pizza con coppa, fiordilatte pomodoro e parmigiano.

Ultima “manche” per i protagonisti de “La prova del cuoco”: i concorrenti Pier Giorgio Ronchi da Como e Grazia Agostino da Bari se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Riccardo Franchini da Bologna e Franco Marino da Napoli.

A giudicarli ci saranno lo chef Adriano Baldassarre, l’esperta enogastronomica Francesca Romana Mezzadri e – “giurato per un giorno” – la giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa.

Nel corso della puntata l’inviato Ivan Bacchi sarà a Castelnuovo al Volturno, frazione di Rocchetta a Volturno, alla ricerca di un piatto perduto della tradizione molisana: raviolone scapolese.

Tornerà, immancabile, il “borsino della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report dai banchi del “Mercato Rosati” di Foggia.