Parifica del bilancio regionale, all’udienza ci sarà Buscema

Non sarà un giudizio di parifica qualunque, quello che si terrà il 19 novembre prossimo e riguarderà il rendiconto della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2017.

A presiedere il collegio giudicante sarà, infatti, il numero uno della Corte dei conti nazionale Angelo Buscema.

I lavori si svolgeranno a partire dalle 11 nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Campobasso.

Dopo il saluto di Buscema e l’intervento di apertura del presidente della sezione di controllo, Mario Nispi Landi, il consigliere Luigi Di Marco riassumerà gli esiti delle verifiche condotte sulla gestione 2017 della Regione e dell’intero ‘sistema Molise’ e sul rendiconto approvato dalla giunta. Seguirà la requisitoria del procuratore regionale della Corte dei conti Stefano Grossi e una breve replica del governatore Donato Toma. Poi la Corte si ritirerà in camera di consiglio per il verdetto, il cui dispositivo verrà letto pubblicamente.

Il giudizio di parifica è uno dei momenti istituzionali più attesi nell’agenda delle autorità politiche regionali. Quello del 19 novembre sarà anche il primo giudizio a cui prenderà parte il presidente Toma eletto il 22 aprile scorso. Non, però, il primo verdetto sui suoi bilanci. Il rendiconto in questione, infatti, è ancora relativo alle misure varate dalla passata amministrazione.