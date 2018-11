Pneumatici da neve o catene a bordo: ecco la mappa delle strade

Da giovedì prossimo 15 novembre e fino al 15 aprile 2019, sui tratti delle arterie viarie molisane maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio sarà in vigore l’obbligo di viaggiare a bordo di mezzi equipaggianti con pneumatici invernali. In alternativa è possibile viaggiare con catene da neve a bordo.

L’Anas, come accade ogni anno, rende note le strade su cui vige l’obbligo. Una informazione dettagliata e puntuale che aiuta gli utenti della strada a evitare le sanzioni.

Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà:

strada statale 6/dir “Casilina” dal km 0,000 al km 11,830, tra San Pietro Infine e Venafro, tra le province di Caserta e Isernia;

strada statale16 “Adriatica” dal km 524,600 (Montenero di Bisaccia) al km 536,215 (Termoli) e dal km 546,950 (Termoli) al km 559,877 (Campomarino)

strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” dal km 151,035 (Castel di Sangro, AQ) al km 176,400 (Isernia) e dal km 179,035 (Isernia) al km 214,725 (Guardiaregia);

strada statale 17 Var/A “Isernia – Castel di Sangro” dal km 0,000 (Miranda) al km 18,700 (Rionero Sannitico);

strada statale 85 “Venafrana” dal km 8,000 al km 44,220 tra Sesto Campano e Isernia;

strada statale 85/Var “Variante di Venafro” dal km 0,200 (Venafro) al km 8,350 (Pozzilli);

strada statale 87 “Sannitica” dal km 105,850 (Sepino) al km 132,700 (Campobasso), dal km 145,375 (Ripalimosani) al km 169,300 (Sant’Elia a Pianisi) e dal km 178,500 al km 221,188, tra Casacalenda e Termoli

strada statale 158 “Della Valle del Volturno” dal km 7,228 al km 40,550, tra Pizzone e Montaquila;

strada statale 212 “Della Valle del Fortore” dal km 49,670 (Riccia) al km 67,800 (Gambatesa) e dal km 80,100 (Pietracatella) al km 94,850 (Sant’Elia a Pianisi);

strada statale 645 “Della Valle del Tappino” dal km 1,070 al km 29,808 tra Campobasso e Gambatesa;

strada statale 647 “Della Valle del Biferno” dal km 0,000 al km 75,250, tra Bojano e Guglionesi;

strada statale 647 dir/A “Della Valle del Biferno” dal km 0,000 al km 3,900, tra Vinchiaturo e Colle D`Anchise;

strada statale 647 dir/B “Della Valle del Biferno” dal km 5,240 al km 12,300, tra Ripalimosani e Montagano;

strada statale 650 “Fondo Valle Trigno” dal km 0,000 al km 43,350, tra Isernia e Trivento;

strada statale 652 “Fondo Valle del Sangro” dal km 0,000 al km 13,300, tra Colli a Volturno e Castel di Sangro (AQ);

Tangenziale di Termoli (SS709) dal km 0,000 al km 12,450, in località Termoli;

Tangenziale Est di Campobasso (SS710) dal km 0,000 al km 2,450 a Campobasso;

Tangenziale Ovest di Campobasso (SS711) dal km 0,000 al km 2,440, a Campobasso;

Tangenziale Est (NSA 514) dal km 2,540 (Campobasso) al km 7,600 (Ripalimosani);

Nuova Strada Anas 515 ‘Fondo Valle Rivolo’ dal km 0,000 (Campobasso) al km 8,150 (Castropignano);

NSA 516 ‘ex SP139 Fossaltina’ dal km 0,000 (Castropignano) al km 5,656 (Fossalto);

NSA 517 ‘ex SP138 Fossalto-Pietracupa’ dal km 5,656 al km 6,898, nel territorio comunale di Fossalto;

NSA 518 ‘ex Montana’ dal km 6,898 al km 9,581, nel territorio comunale di Pietracupa;

NSA 519 ‘ex SP41 Garibaldi’ dal km 9,581 (Pietracupa) al 17,438 (Salcito);

NSA 520 ‘ex SP15 Trignina’ dal km 17,438 (Salcito) al km 27,151 (Trivento);

NSA 521 ‘ex SP77 Chietina’ dal km 27,151 al km 27,883, nel territorio comunale di Trivento;

NSA 522 ‘ex SP159 Stazione di Bonefro-Fondo Valle del Biferno’ dal km 0,000 (Lupara) al km 9,847 (Casacalenda);

NSA 523 ‘ex SP146 Falcionina’ dal km 0,000 (Sant’Elia a Pianisi) al km 5,643 (Bonefro);

NSA 524 ‘ex SP166 dei Tre Titoli’ dal km 0,000 (Bonefro) al km 2,228 (Casacalenda);

NSA 525 ‘ex SP154 Sant’Elia-SS87’ dal km 0,000 al km 5,720, nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi;

NSA 526 ‘ex SP40 Adriatica’ dal km 0,000 al km 2,752, nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi;

NSA 527 ‘ex SP163 della Val Biferno’ dal km 0,000 (Lucito) al km 34,875 (Palata) e dal km 36,940 (Palata) al km 69,987 (Petacciato);

NSA 528 ‘ex SP150 Palata-Fondo Valle del Biferno’ dal km 34,875 al km 36,940, nel territorio comunale di Palata;

NSA 529 ‘ex SP1 della Vandra’ dal km 62,130 (Colli a Volturno) al km 68,360 (Fornelli) e dal km 73,325 al km 77,025, nel territorio comunale di Isernia;

NSA 530 ‘ex SP1/Var della Vandra’ dal km 0,000 (Fornelli) al km 2,750 (Isernia).

In seguito a quanto stabilito da Anas, enti locali e regionali e Forze dell’ordine relativamente agli itinerari di lunga percorrenza per i mezzi pesanti durante il periodo invernale, anche al fine di garantire una continuità interregionale, tra il 15 novembre e il 15 aprile 2019 sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi di massa superiore alle 7,5 tonnellate lungo i seguenti tratti stradali:

strada statale 16 “Adriatica” dal km 524,600 al km 536,215 (dal confine regionale con l’Abruzzo fino a Termoli) e dal km 546,950 al km 559,877 (confine regionale con la Puglia);

Tangenziale di Termoli (SS709) dal km 0,000 al km 12,450.

Apposita segnaletica verticale specificherà l’obbligo che, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati.

Nella pagina “piani e interventi” del sito Anas (http://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) è possibile visualizzare tutti i tratti stradali ed autostradali ove vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti.