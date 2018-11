Tutto pronto per la stagione 2018-19 dei vaccini antinfluenzali

Anche quest’anno la Regione Molise e l’Asrem hanno provveduto ad acquistare e distribuire i vaccini antinfluenzali attivi verso i virus in circolazione nella stagione invernale 2018-19. A partire da venerdì 16 novembre, saranno disponibili presso gli studi dei Medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e presso i Centri vaccinali dei Distretti socio-sanitari aziendali.

La vaccinazione è fornita attivamente e gratuitamente ed è fortemente raccomandata per i soggetti ultrasessantacinquenni, i soggetti tra i 6 mesi e i 65 anni affetti da malattie croniche, le donne al 2-3 mese di gravidanza, le persone che per lavoro si trovino a contatto con animali (allevatori, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori, veterinari).

Sono tenuti alla vaccinazione i medici e il personale sanitario di assistenza, i familiari che siano con loro a contatto diretto, gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, vigili del fuoco, etc.), a cui il vaccino è offerto gratuitamente.

I dati del primo bollettino settimanale InfluNet rivelano che l’attività dei virus influenzali in Italia è ai livelli di base.

Il numero dei casi stimanti nella 43^ settimana del 2018 è circa 71mila.

La vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e ridurne le complicanze.

Il periodo indicato per questa vaccinazione è a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre.