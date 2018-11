Molise terra di povertà, quasi 5mila persone non riescono a garantirsi un pasto

Torna anche a Campobasso l’appuntamento con la solidarietà: sabato 24 novembre, infatti, 1000 volontari saranno presenti in 100 punti vendita del Molise con l’iniziativa annuale promossa da Banco alimentare in favore dei più bisognosi: la colletta alimentare.

Sono 4.698 le persone che vivono in uno stato di povertà in regione. Un dato allarmante e purtroppo in costante crescita. La colletta alimentare è solo una delle tante occasioni che il Banco alimentare, attivo tutto l’anno sul territorio con la raccolta di alimenti, propone ai cittadini per ‘fare del bene’ con un piccolo ma significativo gesto. E sarà anche un’occasione per coinvolgere i giovani volontari al fine di trasmettere loro l’importanza e il potere della solidarietà.

Alimenti per l’infanzia, olio, sughi e pelati, tonno in scatola, riso, legumi, biscotti gli alimenti di cui, in questa parte finale dell’anno, c’è più necessità nel magazzino del Banco alimentare presente nelle due sedi di Campobasso e Larino.

Sono proprio questi i prodotti che sabato i volontari inviteranno a donare ai tanti che si recheranno a fare la spesa solidale, promossa per il ventiduesimo anno consecutivo dalla Fondazione.

Come spiega Fabrizio D’Ippolito, responsabile della comunicazione di Banco alimentare, l’edizione di quest’anno si ricollega dalle parole di Papa Francesco espresse nel corso della Giornata mondiale dei poveri 2018: «Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e la sua solitudine, la sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. Probabilmente è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno. Ma è il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato».

Il cibo raccolto verrà immediatamente distribuito ai 33 enti molisani convenzionati con il Banco Alimentare, che assistono quotidianamente i cittadini bisognosi della regione.

«Ciò che raccoglieremo in Molise resterà in Molise – precisa Cosimo Trivisani, direttore del Banco Alimentare di Abruzzo e Molise – e sarà destinato ai circa 5mila bisognosi attraverso le strutture caritative convenzionate con il Banco alimentare. Lo scorso anno in regione sono stati raccolti ben 263.481 chilogrammi di prodotti (di cui 32mila dalla Colletta alimentare 2017) recuperati e donati ai poveri da questa “catena della solidarietà” che fa parte della Rete Banco Alimentare, coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare e composta da ventuno sedi locali. Una rete che assiste in Italia 1.580.000 bisognosi mediante 8.042 enti convenzionati».

All’iniziativa prenderanno parte 1000 volontari molisani, tra cui anche i ragazzi delle scuole, riconoscibili come sempre dalla ormai famosa pettorina gialla, espressione di varie realtà come le associazioni di alpini, carabinieri e bersaglieri ma anche protezione civile, volontariato, parrocchie e molto altro.

«L’evento è organizzato da 18 associazioni di Campobasso – spiega Mirko D’Amario, responsabile della colletta a Campobasso – ogni associazione poi si organizzerà al fine di distribuire durante l’anno i prodotti raccolti.

La novità per l’edizione 2018 della Colletta alimentare – aggiunge – è che, per intercettare e coinvolgere il maggior numero di persone, sarà possibile aderire anche facendo la spesa online sulle piattaforme di alcune grandi catene di distribuzione (Auchan, Carrefour e Esselunga).

Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta alimentare, fino al 3 dicembre sarà inoltre attivo l’sms solidale al numero 45582».

All’iniziativa collaborano anche l’Esercito Italiano e le decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, la Società San Vincenzo De Paoli, la Compagnia delle Opere Sociali e centinaia di altre associazioni (da quest’anno ha aderito anche l’Associazione Nazionale Bersaglieri).

Appuntamento dunque sabato 24 novembre nei principali punti vendita di Campobasso con la colletta alimentare, un gesto di speranza per aiutare chi soffre ogni giorno.

