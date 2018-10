Lucito intitolerà la Pinacoteca al maestro Antonio Pettinicchi

Accettata dal Comune di Lucito, che ha deciso di intitolargli la pinacoteca comunale, la donazione di numerose opere del pittore Antonio Pettinicchi, nato a Lucito il 25 ottobre 1925 e morto a Bojano il 24 giugno 2014. Nei giorni scorsi gli eredi del pittore, ovvero la moglie Letizia Di Biase e il figlio Paolo, avevano presentato al Comune una dichiarazione di volontà a donare al Comune numerose opere dell’artista scomparso nel 2014 affinché fossero conservate ed esposte a Palazzo D’Attilio, che già ospita l’istituenda pinacoteca comunale, ed in altri locali individuati per lo scopo dal comune.

«Ritenuto di accettare la donazione – si legge nella delibera approvata dalla giunta comunale – trattandosi di una serie di opere che non possono che rendere decoro, arredare ed incrementare la dotazione della Pinacoteca comunale o comunque degli uffici comunali, per cui va espresso apprezzamento e gratitudine nei confronti dei donanti; delibera di accettare la donazione; di rinviare a successivo provvedimento ogni ulteriore decisione sui locali presso cui conservare i suddetti beni, proponendo l’intitolazione della istituenda pinacoteca al prof Antonio Pettinicchi».

Fanno parte della donazione 30 quadri, acrilici su tela anche di grandi dimensioni, 15 disegni a matita, altrettante incisioni ed anche alcuni attrezzi del mestiere utilizzati dal maestro durante la sua lunga attività artistica. Antonio Pettinicchi – si legge nella sua biografia – nasce a Lucito in Provincia di Campobasso il 25 ottobre del 1925 e muore a Bojano il 24 giugno del 2014. Passa i primi anni della sua vita nel paese natio dove inizia a disegnare tant’è che tracce delle sue prime opere si trovano all’ingresso della sua abitazione. Trasferitosi con la famiglia a Campobasso, durante la frequenza dei primi anni delle superiori, viene scoperto casualmente dal Maestro Trivisonno Amedeo, suo insegnante di disegno, che gli fa apprendere le prime tecniche pittoriche. A Napoli conclude il suo ciclo di apprendimento presso l’accademia delle Belle Arti, dove incontra il maestro incisore Lino Bianchi Barriviera e negli anni cinquanta inizia a sviluppare la sua personale tecnica incisoria. Tra le tante personali e collettive a cui partecipa, valgano per tutte le svariate partecipazioni alla Biennale di Venezia e alla quadriennale di Roma. Sue opere si trovano presso una miriade di gallerie private e pubbliche ed in particolar modo nella raccolta degli Uffizi a Firenze ed accanto alle opere di Pablo Picasso, nella galleria Puskin di Mosca. In un notevole numero delle sue opere vi sono riferimenti a paesaggi e personaggi del suo paese natio; i soggetti raffigurati sono i più poveri, umili e diseredati. Certo è che trovano voce nelle sue opere» le genti più umili e semplici, più dolorosamente emarginate in spazi e luoghi in cui Cristo non ebbe mai a giungere. Buona parte della sua opera incisoria è dedicata a personaggi di Codacchio, contrada del comune di Trivento; i personaggi sono raffigurati nell’intento di tornare in contrada, con gli animali, dopo aver raccolto la minestra di San Giuseppe a Lucito presso le famiglie dove tale ricorrenza veniva onorata. La festa di San Giuseppe, per il Nostro, appare in molte sue opere ed è forse l’episodio che più di tutto lo colpisce fin dall’infanzia. Il paese appare nelle opere dedicate al suo musicista preferito Malher e a un ciclo dedicato a Dresda: “Ritorno a Dresda”. Nel suo ciclo pittorico monumentale dedicato alla Divina Commedia di Dante i suoi compaesani raggiungono l’apoteosi quando in un quadro una contadina di Lucito viene accompagnata da Dante in paradiso. Il popolo di Lucito per sempre lo amerà e gli sarà riconoscente».