Nomadi, Paola Turci, Nina Zilli e Ron: corsa a quattro per il ‘concertone’ di Corpus Domini a Campobasso

Il paino B è più complicato del previsto. Ore concitate a Palazzo sa Giorgio dove sono tutti al lavoro per trovare il ‘sostituto’ di Arisa, la prima artista scelta per calcare il palco di piazza della Repubblica domenica sera. La cantante ha dato forfait per un impegno già concordato il giorno precedente in Sardegna: troppo stretti i tempi e dunque troppo alto il rischio di non riuscire ad allestire palco e scenografia. L’amministrazione sta prendendo contatti con gli agenti di diversi artisti, a cui sono state inviate anche le proposte di ingaggio. Il budget dovrebbe essere poco sopra i 30mila euro, la stessa cifra prevista per i The Kolors che, per il momento, restano confermati per la serata di sabato. Quattro i nomi sul tavolo: Ron, Paola Turci, Nina Zilli e I Nomadi. Il cantautore lombardo, storico amico di Lucio Dalla, per cui ha scritto pezzi memorabili, potrebbe richiamare un pubblico molto vasto e mettere d’accordo tutti. Ma è già stato a Campobasso. Paola Turci è invece il nome che ha iniziato a circolare sin da subito, prima delle dimissione di Emma de Capoa (che l’aveva ‘sponsorizzata’ anche nelle precedenti edizioni del Corpus Domini). Meno ‘quotati’ i nomi di Nina Zilli e I Nomadi. Scartati invece Noemi ed Edoardo Bennato, impegnato in un tour. Insomma, a meno di un mese dall’evento i tempi sono a dir poco risicati e dunque l’amministrazione – questo circola nei corridoi di Palazzo San Giorgio – chiuderà il cerchio nelle giornata di oggi, o al massimo, giovedì.