Molise Pride a Campobasso, definito il percorso della sfilata

Manca meno di una settimana all’appuntamento con il primo pride della storia in Molise. Il lungo corteo che celebra l’orgoglio gay e difende i diritti delle persone lgbt, per il quale sono previste centinaia di persone provenienti anche dalle regioni limitrofe, partirà alle ore 16 da piazza Cuoco di fronte alla stazione di Campobasso, per poi proseguire lungo le strade principali della città. L’Arcigay ha reso noto il percorso del corteo in programma il prossimo 28 luglio a Campobasso al quale prenderà parte, in veste di madrina dell’evento, anche Vladimir Luxuria.

Dopo la partenza da piazza cuoco dunque la manifestazione toccherà le seguenti tappe: corso Mazzini, piazza Pepe, corso Vittorio Emanuele II e infine piazza della Repubblica.

Al termine della sfilata ci sarà un dibattito su alcuni temi sensibili che riguardano l’intera comunità ai quali la popolazione è invitata a partecipare.