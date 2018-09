Campobasso, il successo di ‘Food & Fashion’ 2018 – Mieleganza

‘Food & Fashion’ 2018 – Mieleganza. L’Istituto Pilla di Campobasso per il quarto anno consecutivo ha centrato il punto. Questa edizione ha visto come art director gli stilisti Marco Giugliano e Nicolò Bologna del noto marchio Marcobologna e come tema centrale il miele.

Il percorso è stato molto suggestivo, con luci e decorazioni e un profumo di lavanda che ha accompagnato le diverse tappe. Non è mancato il photocall, importantissimo per le foto da condividere sui social.

Sul campo da calcetto la scuola di ballo ‘Arte e balletto’ ha alternato le sue esibizioni con quelle delle ‘Starlette Majorette’, mentre dietro l’orto dell’Istituto sono stati allestiti dei carretti per l’esposizione dei prodotti degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della serata.

Gli stand delle degustazioni hanno proposto piatti interessanti: un medaglione fritto ripieno di formaggio e miele, una galletta di orzo con zucchine in agrodolce e caciocavallo, un piatto di formaggio con le pere e il miele, una pasta alla carbonara rivisitata con fiori di zucca, zafferano, pancetta e uovo e infine uno spezzatino (terminato in tempi record, ben 75 chili di carne).

Lo show si è aperto con un importante richiamo al tema della lotta alla discriminazione che prende spunto dalla poesia ‘Invictus’ di William Ernest Henley. Il messaggio era rivolto ai giovani studenti che giovedì hanno iniziato il nuovo anno scolastico: «Un augurio che possiate essere il capitano della vostra anima», hanno affermato le presentatrici Fabiana Abbazia e Carla Ferrante.

La manifestazione quest’anno rientra nel cartellone ‘Turismo è Cultura’ promosso dalla Regione Molise e anche nella programmazione di ‘Vivi la tua città’ a cura dell’assessorato alle Attività produttive e Sviluppo economico del territorio del Comune di Campobasso.

Sul palco, prima dell’inizio della sfilata, sono salite tutte le più importanti autorità che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Prima fra tutte la preside del Pilla, Rossella Gianfagna in un abito fucsia ovviamente firmato Marcobologna, che ha sottolineato come per il quarto anno consecutivo l’istituto abbia dato anima e corpo per questo evento. «Questa è una scuola viva – ha proseguito Gianfagna – che permette di fare molte attività, è una vera e propria azienda».

Assieme alla preside sul palco è salito anche il governatore Donato Toma: «L’eleganza – ha detto – è l’evoluzione della bellezza. Inoltre, le eccellenze presenti qui questa sera non solo riempiono il cuore, ma anche gli occhi e lo stomaco».

L’assessore Vincenzo Cotugno, ideatore del progetto ‘Turismo è Cultura’, ha affermato che «la moda e il cibo rappresentano un binomio che appartiene al Molise e questo evento li valorizza appieno».

Partner di Mieleganza, ‘ModaImpresa’ che da pochi mesi ha rilevato il marchio Marcobologna per la produzione delle sue collezioni per i prossimi cinque anni. Il brand ha vestito personaggi come Katy Perry, Kendall Jenner, Bella Thorne, Ciara, Laura Pausini, Chiara Biasi, Belen, Michelle Hunziker. «Grazie al know how ereditato dall’Ittierre siamo riusciti a imporci come azienda del tessile sul mercato internazionale – ha commentato l’amministratore delegato Romolo D’Orazio -. Marcobologna è il marchio di punta, insieme a Nolita, Gabriele Fiorucci Bucciarelli e il nostro brand Le Tonerre. L’unione tra determinazione e follia ci ha fatto raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati».

Dopo i vari interventi, è toccato a loro, i veri protagonisti della serata: Marco Giugliano e Nicolò Bologna. Capelli biondi, look total black e sneakers ai piedi (rispettivamente Balenciaga ‘Triple S’ e Adidas superstar). Visibilmente emozionati, hanno parlato di quanto sia stato interessante per loro «lavorare sul discorso del miele. La forza e la tenerezza della sostanza, rappresenta a pieno la donna Marcobologna, una vera e propria ape regina».

Gli abiti della nuova collezione, collegati al tema della serata, hanno alternato i colori nero, argento e giallo. Stivali al ginocchio, sneakers con para altissima, décolleté dal tacco vertiginoso, insieme a gonne plissé, rouges, texture metallizzate sono stati gli elementi principali della pre-fall 2018, uno stile contemporaneo e romantico.

noemi paduano