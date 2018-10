Coldiretti, una due giorni sul lago di Como per il Forum internazionale

Alla 17esima edizione del Forum internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione parteciperà anche una delegazione molisana guidata dal delegato confederale e dal direttore regionale della Coldiretti Molise.

Oggi e domani la manifestazione si terrà a Villa d’Este di Cernobbio sul lago di Como. A fare gli onori di casa il presidente nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo e il segretario generale Vincenzo Gesmundo.

Alla kermesse parteciperanno diverse personalità di spicco come il vicepremier e ministro del’Interno Matteo Salvini, il ministro all’Agricoltura e Turismo Gian Marco Centinaio, il ministro alla Giustizia Alfonso Bonafede, Gian Carlo Caselli dell’Osservatorio agromafie e Gherardo Colombo dell’Uecoop.

Il Molise sarà rappresentato dall’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere.

La due giorni è stata organizzata dalla Coldiretti in collaborazione con The European House Ambrosetti e prevede una serie di appuntamenti di grande spessore, tra cui l’apertura del “Salone della creatività Made in Italy” e le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti al premio per l’innovazione Oscar Green. Un’occasione per scoprire dal vivo i capolavori di ingegno realizzati grazie al talento italiano che segna un ritorno epocale alla campagna che non avveniva dalla rivoluzione industriale.

Tra i vari appuntamenti, va ricordata la presentazione del Rapporto Coldiretti/Censis su “I trend innovativi dell’alimentazione in Italia” con i nuovi valori del cibo, le dimensioni economiche e occupazionali, le forme emergenti di consumo e i più recenti orientamenti di acquisto. Nelle sessioni dei lavori sarà al centro l’attualità: dal contrasto alle frodi a tavola alla manovra. Focus anche sui temi ambientali con il ruolo del verde urbano nella lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici anche con la prima top ten delle piante “mangiasmog” che saranno esposte per l’occasione nel giardino di Villa d’Este.

Domani si inizierà con uno spazio dedicato al commercio internazionale e al nuovo atteggiamento degli italiani nei confronti dell’Unione europea con l’indagine Coldiretti/Ixe che prevede approfondimenti anche su dazi e difesa del Made in Italy.

Sarà allestita la “tavola della vergogna” con i prodotti alimentari ottenuti dallo sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente che arrivano sugli scaffali dei supermercati, spesso anche grazie ad agevolazioni dell’Ue.

Inoltre, ci sarà la presentazione dell’iniziativa dei cittadini europei “Eat original! Unmask your food”, in favore dell’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari che coinvolge sette Stati membri dell’Unione e una sessione dei lavori dedicata a “Il cibo italiano fa squadra” con i campioni del Made in Italy.