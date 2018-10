La vita di Di Zinno si trasforma in un fumetto, sabato a Campobasso la presentazione

Sarà presentato sabato 27 ottobre alle ore 17.30 nella sala degli Ingegni “Cosmo Teberino” al Museo dei Misteri di Campobasso, Di Zinno’s story, l’annunciato racconto a fumetti dedicato alla vita di Paolo Saverio Di Zinno, figura storica legata alla tradizione della città di Campobasso. In questo modo l’Associazione Misteri e Tradizioni ha voluto ricordare il geniale Artista campobassano famoso per gli Ingegni a 300 anni dalla sua nascita. Grazie ai disegni del bravo fumettista Luigi de Michele, ai testi di Andrea Damiano e al lettering di Ilenia Cincindella, è venuta fuori una simpatica storia del nostro artista. Una piccola ma preziosa opera composta da quaranta vignette distribuite in otto pagine da leggere, conservare e collezionare. Stampato in 15.000 copie, sarà distribuito al Museo dei Misteri gratuitamente a chi ne farà richiesta, inoltre sarà possibile scaricarlo anche dal sito ufficiale dell’Associazione Misteri e Tradizioni www.misterietradizioni.com.

Nella sala espositiva del museo sarà possibile ammirare anche le tavole e bozze del fumetto insieme ad altri lavori eseguiti da Luigi De Michele per l’Associazione. La mostra resterà aperta dal 27 ottobre al 3 novembre negli orari di apertura del museo, dalle 16.00 alle 18.00.