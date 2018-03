All’auditorium di Isernia l’inferno di Dante secondo Covatta

Giobbe Covatta porta in scena a Isernia ‘La Divina Commediola’. È conto alla rovescia per lo spettacolo che sabato 17 marzo, alle ore 21, sarà ospitato sul palco dell’auditorium Unità d’Italia.

Il comico napoletano leggerà la sua personale versione della Divina Commedia, totalmente dedicata ai diritti dei minori. I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli di Giobbe Covatta, i temi sono seri e spesso drammatici.

Lo spettacolo. Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia del grande Dante Alighieri. Covatta ha recentemente trovato in una discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia di tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato recuperato solo l’Inferno e non in versione completa. Dopo un attento lavoro di ripristino si può finalmente leggere questo capolavoro dimenticato che ha senz’altro affinità ma anche macroscopiche differenze con l’opera dantesca. L’idioma utilizzato, ad esempio, non è certo derivato dal volgare toscano ma è più affine alla parlata napoletana. Si nota poi come il poeta Ciro abbia immaginato l’inferno quale luogo di eterna detenzione non per i peccatori bensì per le loro vittime. E non poteva trovare diversa soluzione, in quanto le vittime sono i bambini, ossia i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei propri diritti e non hanno possibilità di difendersi. Così mentre resterà impunito chi ha colpito con le sue nefande azioni i piccoli innocenti del terzo mondo, il Virgilio immaginato dall’antico poeta lo accompagnerà per bolge popolate da bimbi depauperati per sempre di un loro diritto, di qualcosa che nessuno potrà mai restituirgli.

I biglietti. È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Museo Civico di (piazza Celestino V) aperto tutti i giorni dalle 9 alle 14; oppure online sul sito www.auditoriumisernia.it. Sarà possibile acquistare i ticket anche il pomeriggio del 17 aprile al botteghino dell’auditorium, a partire dalle ore 18.