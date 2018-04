ROTELLO. Musica rock di grande livello al Funny Pub: arriva la band I Komandanti & Golinelli

Una fusione di ritmi e musiche incalzante, quella che questa sera vedrà all’opera al Funny Pub di Rotello un connubio magico, la Cover band di Vasco Rossi “I Komandanti” e il suo storico bassista, Claudio Golinelli. A partire dalle 21, la quasi follia dei titolari Mario e Guido, da sempre in prima linea per trasformare un posto così piccolo in una ribalta per spettacoli di grande livello, permetterà a chiunque vorrà trascorrere una magnifica serata ascoltando note e testi di Blasco di divertirsi senza freni. Il locale è nato sei anni fa, grazie all’impegno e alla passione dei due soci, Mario e Guido. Da sempre propongono il live del venerdì sera e lì sono transitati anche altri artisti famosi, Luca Martelli, il batterista di Piero Pelù e Litfiba e Andrea Innesto, detto Cucchia, sax di Vasco e Steve Rogers Band. «Per un piccolo paese come Rotello e un locale come il nostro, organizzare queste serate non è semplice, ma l’audacia permette di sbalordire tutti», ci hanno detto con orgoglio i titolari. I Komandanti nascono da un’idea di “Gitano”, leader e voce, 5 anni fa con l’intento di farsi spazio nel panorama musicale barese e non, portando con loro un successo crescente, sia di pubblico che di critica. Infatti, oggi la band ha al suo attivo più di 400 concerti e date di particolare rilievo come il Vasco Day a Zocca nell’anno 2013, la Vasco night a bari 2014 e live in tutta Italia da nord a sud offrendo uno show unico sia dal punto di vista musicale sia da quello dello spettacolo! Le serate registrano ormai sempre il tutto esaurito confermando la band come una fra le più gettonate d’Italia! Golinelli è uno dei musicisti che accompagna il “Blasco” sin dagli albori della sua carriera. Esattamente, dai tempi della Steve Rogers Band, nel 1984, partecipando poi anche alla registrazione di molti album di Vasco Rossi, fino a “Sono innocente” nel 2014. La bass line di Claudio Golinelli è sempre potente e avvolgente, assolutamente necessaria alle caratteristiche del live di Vasco Rossi. Ma anche il grande affiatamento con il rocker di Zocca, vista la militanza ultratrentennale sui palchi di tutta Italia, è un vero valore aggiunto, con i fans che ormai vedono Golinelli come uno di famiglia. Il suo soprannome è “Il Gallo”… Il Gallo” Golinelli è comunque un personaggio di sicura affidabilità e soprattutto conosciutissimo nella scena musicale italiana. Oltre alla presenza nei live di Vasco Rossi infatti, la sua carriera è riuscita a procedere parallelamente in maniera spedita, collaborando già nel periodo precedente alla Steve Rogers Band con artisti come gli Stadio e Gianna Nannini. L’incontro e la “folgorazione” con Vasco Rossi risalgono invece al 1981, quando fu proprio Golinelli ad incidere il basso in quello che è ancora oggi uno dei pezzi più amati e famosi del “Blasco”, ovvero “Siamo solo noi”. Negli anni novanta Claudio Golinelli arriva ad essere uno dei nomi più famosi e ricercati negli studi di registrazione di tutta Italia, arrivando a incidere il basso negli album di artisti come Paola Turci, Gerardina Trovato, Tazenda, Eugenio Finardi, Franco Battiato e Adriano Celentano. Contemporaneamente, è sempre sui palchi di tutta Italia con Vasco che, a partire da “Rock sotto l’assedio” nel 1995, diventano ogni volta di più dei veri e propri eventi. Non resta che prenotare e recarsi a Rotello e il venerdì avrà un sapore speciale, quello del vero rock italiano.