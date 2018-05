Beppe Grillo torna ad Isernia con lo spettacolo ‘Insomnia’

Chissà se all’interno del suo spettacolo farà riferimento al governo che sta per nascere grazie all’accordo Lega e M5S, ma di sicuro cercherà in ogni modo di dribblare i giornalisti. Beppe Grillo sta per arrivare a Isernia per mettere in scena ‘Insomnia’, il testo con cui sta girando i teatri italiani avendo dismesso, almeno per ora, i panni del politico. Il garante dei Cinque stelle non rilascerà interviste e si concentrerà solamente sullo show. L’evento è in programma domani sera all’auditorium Unità D’Italia e verterà sulla sua ‘compagna’ di vita, l’insonnia appunto. Come il comico stesso ha raccontato, lo tormenta da 40 anni e lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conoscono. L’insonnia raccontata in un ‘work in progress creativo’.

La serata è stata definita «un viaggio nella vita del comico che auspica il ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo». Uno spettacolo teatrale intimo e autentico, in cui di sicuro non mancheranno i riferimenti ironici agli eventi di stretta attualità.