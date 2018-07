Ieri ad Agnone l’ultimo abbraccio a Michele Sallustio

Una folla commossa ha salutato ieri l’imprenditore Michele Sallustio, tragicamente scomparso lunedì pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale Trignina all’altezza di un viadotto in territorio di Civitanova del Sannio.

La Hyundai a bordo della quale viaggiava lo sfortunato 54enne è finita contro un camion che procedeva in direzione opposta.

Un tragico episodio che ha scosso l’intera comunità agnonese dove l’uomo era molto conosciuto perché gestore del Santa Lucia Park, un parco turistico.

Tanti i commenti scritti sui social, tanti pensieri di quanti lo hanno conosciuto e che lo ricordano come una persona solare e buona con tutti. Grazie al suo grande impegno era riuscito a realizzare una realtà imprenditoriale unica nella zona e molto frequentata da grandi e piccoli.

Ieri pomeriggio la chiesa madre di San Marco Evangelista di Agnone era gremita di gente, che ha voluto rendere omaggio per l’ultima vota a Michele e rivolgere una parola di conforto alla famiglia straziata dal dolore.

Intanto i Carabinieri stanno valutando testimonianze e rilievi per stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente.