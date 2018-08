Agnone, Marcovecchio chiede un tavolo urgente per il viadotto Verrino

Porta in calce la firma del sindaco Lorenzo Marcovecchio la richiesta indirizzata al Prefetto di Isernia, avente ad oggetto la convocazione urgente di un tavolo tecnico inerente la situazione del viadotto Verrino, di proprietà della Provincia di Isernia ma situato nel territorio del comune di Agnone. Lo stato di degrado in cui versa il ponte, è tornato insistentemente alla luce a seguito dei tragici fatti accaduti a Genova e dello sciame sismico che sta interessando la regione.

Come riportato più volte sulle pagine della stampa locale, sull’infrastruttura non sono mai stati effettuati interventi di manutenzione, fin da quando è stata costruita. Questa trascuratezza ha portato ad un graduale degrado delle condizioni del ponte al punto che oggi si rendono necessari seri interventi di manutenzione, al fine di scongiurarne la chiusura con il conseguente isolamento della zona, se non situazioni ben più drammatiche.

Una situazione analoga è quella che vede coinvolto il Ponte “Longo” che, sempre di proprietà dell’Ente di via Berta, insiste sul territorio tra il comune di Agnone e quello di Belmonte del Sannio, rappresentando un fondamentale punto di collegamento di quest’ultimo centro e di altri del vicino Abruzzo con Agnone. A tal fine, il Comune chiede che venga convocato con urgenza un tavolo tecnico per affrontare la questione alla presenza di tutti gli attori coinvolti: Provincia, Regione, Comune e tutti quegli enti o forze di polizia interessati all’argomento in questione.