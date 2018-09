Ponti Verrino e Sente, la Regione ha stanziato i fondi

La Regione Molise ha stanziato dei fondi per la viabilità in alto Molise, a beneficiarne sarà il Ponte Verrino e la strada alternativa al Ponte Sente, la ex SS86.

Nella mattinata di domani sarà pubblicata la delibera che prevede lo stanziamento di oltre un milione di euro per gli interventi necessari alla viabilità su quelle che al momento sono le emergenze dell’Alto Molise. «Come si può vedere noi stiamo facendo i fatti – commenta in merito il consigliere regionale Andrea Di Lucente – e in tutto ciò Greco pensa che avremmo dovuto convocare i sindaci o fare verifiche con l’impiego di sensori ma se, come tutti sanno, esistono due relazioni tecniche che hanno portato alla chiusura del ponte, la politica cosa può fare? Non è certo compito della politica riaprirlo anche perché nessuno potrebbe prendersi una responsabilità del genere. La Regione Molise si è impegnata a trovare fondi da investire sulla viabilità alternativa e ci è riuscita. È stata ripresa una delibera della vecchia amministrazione Frattura sui fondi per la viabilità in alto Molise e ora si sta lavorando per ridistribuire una parte delle somme previste tra il viadotto Verrino e la ex Istonia. Più di questo cosa può fare? Voglio sottolineare il grande lavoro fatto dall’assessore Niro e l’impegno dei tecnici. Io, come rappresentante dell’alto Molise cerco di tutelare il mio territorio e per il momento questo è quello che siamo riusciti a fare».