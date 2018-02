Guglionesi, si ribalta il trattore: muore un 85enne

Un dramma nei campi, come tanti, troppi. Ennesimo infortunio agricolo mortale nel pomeriggio di ieri in basso Molise. E’ avvenuto in contrada Morgetta a Guglionesi, dove l’85enne Lino Pierino De Curtis abitava in via Ninetta Ionata. Un malore, forse, l’ha tradito mentre era in sella al suo trattore, che gli ha causato la perdita di controllo del mezzo, che complice un avvallamento, si è ribaltato schiacciandolo e facendolo morire sul colpo, a causa del trauma toracico grave rimediato nell’impatto col trattore a 180 gradi. I soccorritori sono stati avvertiti dai familiari, ma al loro arrivo nulla più si poteva fare per salvare la vita all’85enne, che già era spirato. Sono intervenuti il 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Il ribaltamento è avvenuto a cento metri dalla sua abitazione. Sul posto si è recato anche il sindaco Bartolomeo Antonacci. L’anziano agricoltore era molto noto in paese e la tragedia che ha posto fine alla sua vita ha fatto subito il giro di Guglionesi e anche di alcuni comuni del circondario. Dopo il nulla osta del Pm, la salma è stata restituita subito alla famiglia, dopo la ricognizione cadaverica esterna.