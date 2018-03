Campomarino, atti vandalici al campo sportivo “Santa Cristina”

Continuano i disagi per le associazioni che usufruiscono del campo sportivo comunale “Santa Cristina”. Periodicamente la struttura è oggetto di atti vandalici, furti e danni. Questa volta è toccato alla Scuola Calcio Adriatica Campomarino subire un danno, immediatamente denunciato ai carabinieri, che va ad aggiungersi ai numerosi furti perpetrati all’interno della struttura negli ultimi anni. Nel pomeriggio di domenica, ignoti si sono intrufolati all’interno del campo di gioco danneggiando e rendendo definitivamente inutilizzabili alcune porte di gioco di proprietà dell’Adriatica, causando un rilevante danno economico. La situazione del campo sportivo comunale è purtroppo difficile da diversi anni: la struttura presenta gravi criticità sia per quanto riguarda il manto erboso che gli interni e gli spogliatoi. Le porte di ingresso assenti e poco sicure e la recinzione esterna ormai quasi interamente crollata o assente hanno determinato una situazione per la quale chiunque può entrare all’interno della struttura e recare danni ai materiali delle due associazioni che usufruiscono del campo e alla struttura stessa. Le numerose denunce degli ultimi anni non hanno migliorato la situazione e l’indifferenza delle istituzioni permane.