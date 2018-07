Furto di carte di credito “coast to coast”, 3 arresti

Stavano pedinando da tempo una Renault Clio di colore nero in quanto sospettata di essere utilizzata per compiere furti di bancomat e carte di credito dalle auto in sosta sulla costa abruzzese e molisana. Fino a venerdì scorso quando i carabinieri di Vasto sono arrivati fino a Termoli per incastrare tre cittadini abruzzesi che sono stati arrestati con le accuse di furto aggravato in concorso ed in flagranza di reato. Si tratta di una coppia di Vasto di 46 e 45 anni, B.F. e S.M le iniziali dei loro nomi, e di una terza persona, Z.P., sempre abruzzese di 52 anni. I primi due sono stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Al terzo è stato invece inflitto l’obbligo di firma. Venerdì scorso sulla statale 16 Adriatica a Termoli nei pressi del residence Pollice hanno rubato da una autovettura in sosta due carte di credito ricaricabili e sono tornati a Vasto. Hanno sfondato uno dei due deflettori anteriori dell’autovettura, aperto il vano porta oggetti e prelevato le due carte di credito. Il furto è stato perpetrato ai danni di una coppia di Bonefro che si trovava a Termoli per trascorrere una giornata al mare e che non si è accorta di nulla fino a quando sono stati i carabinieri a contattarla per la restituzione delle carte di credito. I ladri non sapendo di essere pedinati sono tornati in Abruzzo, a Vasto in un negozio cinese hanno acquistato un cappellino che sarebbe poi servito per prelevare indisturbati senza farsi riconoscere dalle telecamere, ma allo sportello automatico hanno trovato i carabinieri. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal maggiore Amedeo Consales della compagnia dei carabinieri di Vasto che ieri mattina ha tenuto una conferenza stampa. Episodi analoghi succedono specialmente in estate quando in tanti lasciano carte di credito, bancomat e documenti incustoditi all’interno delle proprie autovetture. In alcuni casi le carte di credito portano vicino anche il pin ed a quel punto per i ladri, dopo il furto, è un gioco da ragazzi andare a prelevare. Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato il minuzioso pedinamento degli uomini dell’Arma ai danni dei tre ladri. Le telecamere del negozio hanno anche ripreso la 45enne mentre era intenta ad acquistare il berrettino con visiera che avrebbe indossato allo sportello automatico per prelevare. Purtroppo per i tre ladri questa volta all’appuntamento si sono presentati i carabinieri.