Punto da una vespa a Santa Croce di Magliano, salvato dal farmacista

Salvato da una farmacista a Santa Croce di Magliano, dopo essere andato in shock anafilattico. A scamparla bella è stato Nicola Pilla, 59enne di Santa Croce di Magliano, molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale ad attività locale. «Giovedì intorno alle 18.20 mi trovavo come al solito a chiudere il cancello della mia azienda sita nella zona industriale di Montelongo, quando a un certo punto ho sentito un forte dolore localizzato sulla zona del sopracciglio destro. Ho capito che si trattava della puntura di un insetto e sono riuscito a vedere allontanarsi una grossa vespa. Ho cominciato a sentire un formicolio su tutto il corpo il respiro è diventato affannoso. Ho cominciato a sentire un calore insopportabile e la gola sempre più chiusa sembrava che quasi non passasse più neanche l’aria. Inizialmente non mi sono preoccupato più di tanto, stavo infatti andando dal barbiere perché ieri iniziavano le ferie, sono corso alla farmacia di Alberto Florio che non appena mi ha visto mi ha misurato la pressione e ha rilevato una condizione allarmante avevo infatti 40\60. Ho capito solo dopo che mi trovavo in uno shock anafilattico e si era creato un edema della glottide. Il farmacista ha chiamato il 118 ma l’ambulanza era già impegnata, allora ha avuto la prontezza di chiamare il dottor Michele Iantomasi. Quella decisione mi ha salato la vita perché tramite sue indicazioni con un inalatore mi hanno somministrato cortisone e antistaminici. A quel punto dopo pochi minuti ho ripreso a respirare normalmente e per così dire sono “tornato alla vita”».