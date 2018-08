Montefalcone, la ciminiera dell’ex fornace è pericolante

Con il trascorrere dei giorni e dei controlli aumenta il numero degli edifici inagibili in conseguenza delle due scosse di terremoto dello scorso 14 e 16 agosto. Dopo la chiesa di San Silvestro Papa e di una parte della casa di riposo per anziani, che sono state dichiarate del tutto o in parte inagibili, con ordinanza del sindaco Riccardo Vincifori è stata dichiarata inutilizzabile anche l’area dell’ex fornace. A seguito del sopralluogo eseguito lo scorso 18 agosto dal personale del IV Dipartimento della Regione Molise e dal responsabile del Coc, l’area intorno all’ex fornace, esempio di archeologia industriale oggi destinata a centro equestre in uso all’associazione sportiva dilettantistica “Antica Fornace”, è stata dichiarata non utilizzabile a causa del possibile crollo della ciminiera. Il personale tecnico incaricato ha infatti evidenziato «il probabile rischio crollo della ciminiera attigua all’edificio a destinazione ricettiva e la necessità dell’adozione di misure di interdizione, mediante transennatura, dell’area soggetta a rischio crollo da parte dello stesso manufatto e la interdizione all’accesso nella stessa e consequenzialmente allo stesso edificio a destinazione ricettiva».

«Il sindaco – si legge nell’atto adottato dal primo cittadino Riccardo Vincifori dopo aver valutato la relazione tecnica sulla struttura – ordina il non utilizzo per rischio esterno dell’area comunale in C/da Pinciara, “ex Fornace” – identificata in catasto al Fl. 14 particella n. 22 – destinata a centro equestre ed attualmente in uso all’associazione sportiva dilettantistica “Antica Fornace” con sede in Montefalcone nel Sannio, interessata dal probabile crollo di una ciminiera la conseguente interdizione all’accesso nella stessa ed all’edificio attiguo allo stesso manufatto; dispone la transennatura dell’area per la parte non utilizzabile per il rischio di cui sopra».

L’ex fornace, dopo il suo restauro, era stata trasformata in una struttura ricettiva per gli appassionati di equitazione.