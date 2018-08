Controlli col by bridge al Ponte dello sceriffo tra Bifernina e Larino

Delle 4 ordinanze di viabilità provinciale firmate dal presidente dell’ente di via Roma Antonio Battista, la n. 34 riguardava il ponte sulla SP 80, quello dello “Sceriffo”, che collega la Bifernina con Larino, passando davanti alla casa circondariale di contrada Monte Arcano. In seguito al sopralluogo effettuato lo scorso 22 agosto, la relazione dell’ingegner Antonio Plescia ha evidenziato la situazione di degrado in cui versa l’opera d’arte, con particolare riferimento alla carenza di interventi manutentivi e alla conseguente intransitabilità. Da qui la scelta di inibire la strada al traffico pesante e di imporre bassi limiti di velocità. Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo sull’infrastruttura. Al lavoro dalle ore 8.30 per le operazioni di ispezione sul viadotto della Strada Provinciale 80 che sovrasta la statale 647 (Bifernina) con il by-bridge. I controlli sono stati sospesi alle 14.15 per consentire ai funzionari della Provincia di interpretare le risultanze emerse. Seguiranno altri controlli nei prossimi giorni con l’ausilio di un laboratorio di prove mobile. Rimangono confermate le limitazioni imposte con l’ordinanza n 34 del 23 agosto scorso, nelle more delle risultanze delle prove di laboratorio. Le squadre di operai provinciali, coadiuvati dalla Polizia Stradale hanno regolamentato il traffico nel tratto. Gli enti competenti e le autorità invitano gli utenti della strada al rispetto dell’ordinanza emessa. Le forze dell’ordine sono state invitate a operare con rigore perché venga rispettata l’ordinanza nel tratto.